Planear unas vacaciones inolvidables rodeado de naturaleza, historia y comodidad está a solo unos clics de distancia. A través del portal oficial de Hoteles Grupo Mundo Maya (hotelesgrupomundomaya.com/es/booking), los viajeros pueden explorar disponibilidad en tiempo real, aprovechar tarifas especiales y asegurar su hospedaje en destinos emblemáticos como Tulum, Chichén Itzá, Palenque, Edzná, Calakmul y Nuevo Uxmal.

Diseñada para brindar una experiencia rápida, intuitiva y 100% segura desde cualquier dispositivo, la plataforma permite organizar tu estancia ideal en cinco sencillos pasos:

Elige tu destino favorito: En el buscador principal del sitio web, selecciona el complejo hotelero que mejor se adapte a tu ruta por las joyas arqueológicas y naturales del sureste mexicano.

Personaliza tus fechas: Indica los días de llegada (check-in) y salida (check-out), así como el número de habitaciones, adultos y menores que disfrutarán del viaje.

Selecciona tu habitación y tarifa ideal: Explora las opciones disponibles con fotos, amenidades, capacidad y distintos planes tarifarios —incluyendo paquetes con desayuno incluido y tarifas flexibles— para elegir la alternativa que más te convenga.

Aprovecha promociones y extras: Antes de finalizar, ingresa tus códigos promocionales vigentes para obtener beneficios exclusivos o añade servicios adicionales que harán tu estancia aún más placentera.

Confirma en segundos: Completa tus datos de contacto y realiza tu pago de forma totalmente segura a través de la pasarela bancaria en línea. Al instante, recibirás tu clave de reservación directamente en tu correo electrónico.

Ya sea para una escapada de descanso, una aventura cultural o un viaje en familia, reservar directamente en hotelesgrupomundomaya.com/es/booking garantiza acceso inmediato a las mejores opciones de hospedaje para vivir la magia del mundo maya con el máximo confort.

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FGR