Grupo Mundo Maya fortalece su presencia turística y comercial en ITB Americas 2026

Grupo Mundo Maya participa en la primera edición de ITB Americas 2026, del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, con una propuesta que reúne hospitalidad, cultura, entretenimiento y conectividad aérea para impulsar la promoción de los destinos de México.

Durante este encuentro, el Grupo presenta ante agencias de viajes, operadores turísticos y representantes del sector una oferta integrada por seis hoteles turísticos en Tulum, Chichén Itzá, Nuevo Uxmal, Edzná, Calakmul y Palenque, además del Hotel Tulum Aeropuerto, orientado al segmento Business Class.

A esta oferta se suman cuatro parques y dos museos, que brindan oportunidades para descubrir la naturaleza, historia y tradiciones del sureste mexicano.

Primera edición de ITB Americas 2026 ı Foto: Especial

La infraestructura aeroportuaria también ocupa un lugar importante en su operación. Con 12 aeropuertos distribuidos en distintas regiones del país, Grupo Mundo Maya contribuye a la movilidad de pasajeros y al acceso a destinos turísticos y comerciales.

“Nuestra participación en ITB Americas reafirma el compromiso de Grupo Mundo Maya de fortalecer la conectividad aérea y promover el potencial turístico del sureste mexicano. Buscamos que cada visitante encuentre en nuestras unidades de negocio una experiencia que combine comodidad, cultura y la riqueza natural de nuestros destinos.”

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LMCT