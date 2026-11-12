Claudia Sheinbaum sostuvo videollamada con el presidente de España, Pedro Sánchez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una videollamada con el presidente de España, Pedro Sánchez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de España, Pedro Sánchez, reafirmaron el lazo que une a los dos países y acordaron estrechar la relación rumbo al 50 aniversario del restablecimiento del vínculo diplomático que se conmemorará en 2027.

La mañana de este jueves, la mandataria federal sostuvo una videollamada con Sánchez, con quien dijo que reafirmó que la interacción entre México y España “vive una etapa renovada de diálogo y colaboración”.

“En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, comentó en una publicación en redes sociales.

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Compartió que en la charla se abordaron los proyectos que unen a los dos países y se acordó una colaboración para conmemorar cinco décadas de relación.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la… pic.twitter.com/jZvbwIwE6a — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

“Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto “México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar”. Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año”, dijo.

De acuerdo con un comunicado compartido con la sede del gobierno español, los mandatarios abordaron, además de la relación bilateral de ambos países, los resultados obtenidos en la XXX Cumbre Iberoamericana, la cual fue celebrada en Madrid.

A dicha cumbre acudió el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en representación de la mandataria mexicana. Durante el marco de la cumbre el secretario participó tambipen en la Conferencia Internacional de Banca Santander 2026, en donde destacó la reducción del 52 por ciento en los homicidios dolosos en el país.

Esto como parte de los avances que México tiene para ofrecer condiciones de seguridad a la inversión extranjera. “No hay ningún otro país en la región, ni, hasta donde yo sé, en el mundo, que haya logrado una disminución como esta en este período de tiempo”, aseguró.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una videollamada con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que acordaron reforzar la colaboración bilateral y preparar la conmemoración de los 50 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, que… pic.twitter.com/I9FrzbtoPK — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2026

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LMCT