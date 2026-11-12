Claudia Sheinbaum descarta ‘problemas’ con EU por reunión con Xi Jinping

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ve motivos para que su reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, cause “problemas” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la fricción comercial que existe entre esos dos países.

Con motivo de su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria confirmó que sostendrá una reunión con el líder del gigante asiático.

Ante inquietudes sobre si este encuentro pudiera provocar que el republicano ponga en duda el tratado comercial bilateral, en el contexto de sus constantes amagos arancelarios, Sheinbaum Pardo comentó que México tiene amistad con todos los países y descartó que esto se traduzca en un obstáculo para la relación comercial con Estados Unidos.

“Tenemos una relación comercial con ellos (China), que es importante hablar y compartir. México es amigo de todos los países del mundo. Entonces es importante la reunión, la relación que podamos tener… No creo que… En pocas palabras, no debe ser un problema el que vayamos a tener una reunión con el presidente de China en las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos”, dijo.

Xi Jinping, presidente de China Foto|Reuters

Además, recordó que México no tiene un tratado de libre comercio con China, como sí lo tiene con Estados Unidos y también negó que esto sea un plan para su gobierno.

“Nosotros, como saben, tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Con China no tenemos tratado de libre comercio ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy muy importante con China”, dijo.

Respecto a la reunión bilateral con Xi Jinping, explicó que se abordarán puntos de interés para mejorar servicios en México, como el sistema de salud, medioambiente y el desarrollo científico y energético, razones por las que viajará acompañada de los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el de Economía, Marcelo Ebrard; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y la de Ciencias, Rosaura Ruiz.

🚨 Claudia Sheinbaum descarta que una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, afecte las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.



La presidenta señaló que ambos países participan en el foro APEC, al que también se prevé que asista Donald Trump.



Aunque… pic.twitter.com/1m8o5xGaoE — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2026

En cuanto a salud, la idea es hablar de los hospitales inteligentes que tiene China, para incorporarlos en México; en materia ambiental, el objetivo es reforzar los planes de economía circular y la transformación de la basura, mientras que para el desarrollo energético se buscan más alternativas con fuentes renovables.

“Nosotros, como saben, tenemos un plan muy ambicioso de paneles fotovoltaicos de plantas solares en el país y muchos de los paneles solares se fabrican en China, no se fabrican en ningún otro lugar del mundo o no tienen precios competitivos. Y nuestro interés es pues es ver como eh pueden o podemos incorporar de una manera mucho más bilateral en el desarrollo de las fuentes renovables de energía en México”, explicó.

Aunque se tiene confirmada la asistencia de Donald Trump al Foro, aún no se tiene certeza sobre si dará oportunidad a un encuentro, ya que lo más probable es que éste sí se dé en el marco de la Cumbre del G20, que se celebrará a mediados de diciembre en Florina, Estados Unidos.

A pesar de ello, la Presidenta sostuvo que las conversaciones entre ambos gobiernos son permanentes.

“No, en China no (será la reunión). Probablemente nos reunamos en Mar-a-Lago, donde es la reunión del G20, o buscaríamos si es que se da la oportunidad. De todas maneras, hay conversaciones permanentes en materia comercial”, dijo.

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LMCT