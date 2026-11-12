Sheinbaum niega intervención en elecciones del 2027 tras queja ante el INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber intervenido de alguna forma en las elecciones del próximo año, como la acusó el partido Somos a raíz de los señalamientos que hizo respecto a este instituto político y el presunto vínculo de sus integrantes con los empresarios que acapararon durante tres décadas los contratos del Instituto Nacional Electoral.

La mandataria aseguró que no ha cometido acciones que incidan en la contienda, sin embargo, dijo que esto será algo que tendrá que valorar el INE.

“Pues no, no he participado en la elección. Ya que lo determine el INE. Pero no hemos participado de ninguna manera”, declaró en su conferencia.

Además, recordó que aunque el proceso electoral del 2027 ya comenzó, la temporada de campañas iniciará hasta marzo del próximo año.

¡Sheinbaum rechaza denuncia de Somos MX!



La presidenta negó intervenir en el proceso electoral de 2027 y pidió que el INE determine los hechos. La organización la acusa de afectar la equidad de la contienda.#IMN #Sheinbaum #INE pic.twitter.com/TVZ4nIbQvL — IMN (@IMNoticiero) November 12, 2026

Durante su conferencia, la mandataria fue consultada respecto a si su gobierno tiene planes de volver a “federalizar” las elecciones, en el sentido de controlar nuevamente los procesos como se hacía en el siglo pasado.

La Presidenta se abstuvo de negar o confirmar ante tal cuestionamiento. En cambio, reafirmó su plan para presentar nuevamente una reforma electoral después de los comicios del próximo año.

Recordó que entre los objetivos principales está reducir el presupuesto a los partidos y acabar con la designación directa de las candidaturas plurinominales, para que éstas sean elegidas por la ciudadanía y no por las dirigencias partidistas.

“Yo creo que tendríamos, una vez que pase la elección, ustedes saben que yo presenté una reforma electoral que no pasó. El objetivo principal era cambiar el esquema de elección de los plurinominales, que no lo definieran las cúpulas de los partidos políticos y disminuir el costo de las elecciones al pueblo de México o el costo que pague el pueblo por las elecciones”, dijo.

No obstante, comentó que también se entrará al debate para “descentralizar” algunas funciones que hoy mantiene el INE, como lo son los nombramientos de los consejeros estatales, o en su caso valorar si es necesario que los oples continúen existiendo.

“Creo que una vez que pase la elección del 27, ya lo había dicho, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, del nombramiento de los organismos electorales estatales. Y si ya está federalizado también, si vale la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas. Pero ya tendría que ser una discusión nacional. Ya no estamos en el tiempo en este momento de poder proponer nada en particular. Tendría que ser después de la elección”, reiteró.

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LMCT