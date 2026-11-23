Luis Donaldo Colosio Riojas aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano (MC) para competir por la candidatura a la gubernatura de Sonora, su estado natal. En un mensaje difundido en redes sociales, vinculó su decisión política con la memoria, el sacrificio y la aspiración de gobierno de sus padres: Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas Reyes.

En un video publicado en su cuenta de X, el político explicó que su decisión surge tras un proceso de reflexión personal y familiar, señalando que busca encabezar un proyecto en la entidad sonorense similar al que su padre buscó impulsar hace tres décadas.

“Es por esa razón que después de mucha reflexión he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas en el video.

El mensaje con el que Colosio Riojas vinculó su proyecto en Sonora con su padre

Colosio Riojas estructuró su discurso alrededor del recuerdo de sus padres, cuestionando el costo familiar que implicó su entrega al servicio público hace más de 30 años y lamentando que sus hijos no hayan tenido la oportunidad de conocer ni convivir con sus abuelos.

“¿Valió la pena el tiempo que mi madre y mi padre sacrificaban de su tiempo con nosotros en pro de un proyecto nacional? ¿Valió la pena la construcción de un proyecto al servicio de tantas familias mexicanas muchas veces a costa de su propia familia? ¿Valió la pena el haber entregado la vida misma al servicio de su nación?”, planteó en la grabación el aspirante por Movimiento Ciudadano.

Colosio Riojas relató que el origen de su vocación en el servicio público partió de una conversación sostenida con su hijo, a quien le pidió permiso antes de aceptar un cargo que implicaría pasar menos tiempo en casa a cambio de ayudar a la ciudadanía, recibiendo como respuesta de su hijo la frase: “Ayudar a la gente, papá”.

Asimismo, subrayó que cada día busca dar respuesta a las preguntas sobre el legado de su padre y construir justicia desde su tierra natal, afirmando que la mayor aspiración de su proyecto es ser recíproco con sus orígenes y con la población de Sonora.

“Y nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás, porque su propósito inicial siempre fue ser gobernador de su estado”, expresó.

Sonora: no hay marcha atrás. pic.twitter.com/ELkL7SJI0F — Donaldo Colosio (@colosioriojas) November 24, 2026

Finalmente, sostuvo que los vínculos familiares y su historia personal lo mantienen ligado con lealtad a Sonora, asegurando que, a diferencia de otros actores políticos que pierden el rumbo al llegar a cargos públicos, tiene claro que su compromiso es servir a la gente.

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JVR