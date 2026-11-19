El Congreso de Sonora aprobó por mayoría el nombramiento de Lyzeth Salcedo Salinas como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, cargo que desempeñará hasta 2028, pese a los señalamientos de la oposición sobre su presunta militancia en Morena y su cercanía con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La designación fue respaldada por las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza Sonora y Partido Solidario Sonora, luego de que Salcedo fuera propuesta por el mandatario estatal para ocupar la vacante que dejó Adriel Córdova Pimentel, quien renunció el pasado 4 de noviembre por motivos personales y de salud.

Durante la discusión, el diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez cuestionó la idoneidad de la nueva magistrada y exhibió una constancia del Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), consultada este jueves, en la que, aseguró, aparece un registro de afiliación de Salcedo a Morena en Sonora desde el 18 de marzo de 2026.

🚨 DE FUNCIONARIA ESTATAL A MAGISTRADA: Lyzeth Salcedo es nombrada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de #Sonora.



Tras la renuncia de Adriel Córdova, la ahora excomisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del @gobiernosonora, @LyzethSalcedo, se convirtió en magistrada… pic.twitter.com/S1Jbjq3HyG — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 19, 2026

El señalamiento abrió cuestionamientos sobre la independencia e imparcialidad de quien ahora formará parte del máximo órgano judicial de la entidad, particularmente por su anterior desempeño dentro del gobierno estatal.

Antes de ser designada magistrada, Salcedo Salinas se desempeñó desde septiembre de 2022 como comisionada de Atención a Víctimas, cargo al que llegó a propuesta del gobernador Alfonso Durazo.

Su cercanía con el mandatario también quedó expuesta en sus publicaciones en redes sociales, donde ha expresado reconocimiento a su gestión y agradecimiento por acciones impulsadas por su administración.

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MSL