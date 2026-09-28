Morena designa a Lorenia Valles como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Lorenia Valles rumbo al proceso electoral de 2027 en el estado de Sonora.

El partido Morena designó este lunes a Lorenia Valles como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sonora.

El nombramiento se definió de cara al proceso electoral convocado para mediados de 2027, tras alcanzarse un acuerdo por consenso en el seno de la Comisión Nacional de Elecciones del órgano político, según informó la presidenta del Morena, Ariadna Montiel.

Lorenia Valles es nombrada coordinadora de Morena en Sonora rumbo a 2027 ı Foto: Especial.

De acuerdo con la presidenta de Morena, la decisión se formalizó después de revisar los perfiles de las personas aspirantes que se registraron en la convocatoria para la entidad. Valles superó en el proceso interno a Javier Lamarque Cano, Célida López Cárdenas, María Dolores del Río Sánchez, Froylán Gámez Gamboa y Omar del Valle Colosio.

Con esta determinación, Lorenia Valles, militante de Morena, busca convertirse en el relevo institucional del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien también forma parte de la agrupación guinda.

En tanto, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, reconoció la participación de todos los aspirantes, destacando su esfuerzo por participar en el proceso interno.

El proceso electoral estatal de 2027 renovará la totalidad de los cargos de representación local y las diputaciones federales de la entidad.

En las urnas se votará la Gubernatura del Estado para el periodo 2027-2033, la integración completa del Congreso del Estado de Sonora —compuesto por 21 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional— y los 72 ayuntamientos, que abarcan alcaldías, sindicaturas y regidurías en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas. Por tratarse de una jornada concurrente con el ámbito federal, la ciudadanía también elegirá las diputaciones para la Cámara de Diputados.

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JVR