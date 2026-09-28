¿Quién es Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora?

Morena eligió este lunes, a quien será su coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sonora, quien se suma a los perfiles elegidos con anterioridad para estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

La elegida para el estado de Sonora fue Lorenia Valles Sampedro.

¿Quién es Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Iveth Valles Sampedro es una política mexicana originaria de Hermosillo, Sonora, donde nació el 18 de diciembre de 1976. Es integrante de Morena y fue electa como senadora de la República por Sonora para el periodo comprendido del 2024 al 2027.

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Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en Sonora, donde también ocupó un cargo dentro de la administración estatal. En 2021 fue designada por el entonces recién electo gobernador Alfonso Durazo Montaño como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora.

Formó parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ostento diversos puestos entre los que encuentran: presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Hermosillo, consejera estatal del PRD en Sonora y Delegada nacional del PRD en Durango.

Aunque también se ha desempeñado como directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes de Durango y Comisionada de Atención a Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal.

Valles Sampedro es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora. Posteriormente cursó una maestría en Democracia y Parlamento, formación académica relacionada con el funcionamiento de las instituciones legislativas y los procesos democráticos.

Tres años después de haber sido elegida como directora del sistema DIF, Valles Sampedro llegó al Senado de la República como representante de Sonora. Su periodo como senadora inició el 29 de agosto de 2024 y previsto a que concluyera el 31 de agosto de 2027.

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