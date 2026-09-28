¿Quién es Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit?

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada este lunes como coordinara estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit, posición que la perfila como eventual candidata a la gubernatura en las elecciones del 6 de junio de 2027.

Tras anunciar el nombramiento, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, recordó que la senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Bugarín Rodríguez, de 39 años, nació en Nayarit, donde ocupó cargos administrativos y se desempeñó como diputada local en la XXXI Legislatura; posteriormente, fue diputada federal en dos ocasiones.

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Durante la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, ocupó una de las secretarías en la Mesa Directiva; además, participó en las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad, Infraestructura y Salud.

Desde el 1 de septiembre de 2024 forma parte del Senado de la República como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde.

“Su trayectoria en Nayarit la ha traído desde la sierra de la Yesca hasta las comunidades de todo el estado y la capital”, reconoció Ariadna Montiel. “En ella tenemos a una gran compañera que, sabemos, tomará la responsabilidad de organizar a nuestro movimiento de manera disciplinada y con toda la convicción que reflejan los principios de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

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cehr