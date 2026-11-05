Nueva Alianza respalda a Lorenia Valles como coordinadora en Sonora

El partido Nueva Alianza Sonora oficializó su respaldo a Lorenia Valles Sampedro durante un acto celebrado en Hermosillo.

El partido político local Nueva Alianza Sonora (NAS) oficializó su respaldo a Lorenia Valles Sampedro como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, durante un encuentro celebrado ante la dirigencia y militancia partidista en Hermosillo, Sonora.

La integración de esta fuerza política regional busca afianzar la organización territorial en los diversos municipios sonorenses, manteniendo un enfoque centrado en las demandas sociales de la población y el trabajo directo en las comunidades.

Durante su intervención, Valles Sampedro reconoció la importancia del magisterio sonorense y de la militancia conocida como la “familia turquesa”, recordando su relevancia para el triunfo electoral del proyecto que encabeza el gobernador Alfonso Durazo desde la elección de 2021.

De igual forma, la legisladora con licencia valoró el trabajo de las y los diputados aliancistas en el Congreso del Estado de Sonora (CES), cuyo respaldo legislativo facilitó la aprobación de presupuestos públicos orientados al gasto social y a la infraestructura comunitaria.

En su discurso, la líder sonorense afirmó coincidir con los pilares fundamentales del partido turquesa, entre los que destacan una democracia participativa, la intervención ciudadana como motor de cambio y la consolidación de la educación pública.

“Tengan certeza que esos principios continuarán siendo parte de los ejes rectores del segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora”, enfatizó la coordinadora al dirigirse a los simpatizantes y representantes de la agrupación política.

Por su parte, el presidente estatal del partido, Raymundo Lagarda Borbón, ratificó la plena confianza de la dirigencia en la capacidad de Lorenia Valles para dirigir los trabajos de articulación política en esta nueva etapa del estado.

El pacto político entre ambas corrientes reafirma una línea de colaboración que inició en el proceso electoral anterior, consolidando un bloque aliado que busca mayor estabilidad en la agenda legislativa y gubernamental de la región.

Ante este escenario, las estructuras territoriales de ambas organizaciones comenzarán brigadas coordinadas en las zonas urbanas y rurales de la entidad, priorizando el diálogo directo con diversos sectores sociales para fortalecer la presencia institucional en Sonora.

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JVR