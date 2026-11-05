La Marquesa queda cubierta de blanco tras intensa granizada en el Edomex | VIDEO

Una intensa granizada sorprendió la tarde de este jueves 5 de noviembre a habitantes y visitantes del Parque Nacional La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, donde amplias zonas quedaron cubiertas de blanco por la acumulación de hielo.

El fenómeno meteorológico también alcanzó algunos tramos de las carreteras México-Toluca y La Marquesa-Tenango, por lo que automovilistas tuvieron que extremar precauciones ante las condiciones resbaladizas del pavimento.

Ante esta situación, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo carrusel sobre la autopista de cuota México-Toluca, con el propósito de regular la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes.

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¿A qué hora cayó granizo en La Marquesa?

De acuerdo con los reportes sobre el fenómeno, la granizada comenzó alrededor de las 16:12 horas y se prolongó durante aproximadamente 20 minutos.

Aunque la precipitación tuvo una duración relativamente corta, su intensidad provocó que una gruesa capa de granizo cubriera distintas áreas de La Marquesa, principalmente zonas boscosas y espacios recreativos frecuentados por visitantes.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron el paisaje completamente blanco, así como la acumulación de hielo en algunos tramos carreteros de la región.

La precipitación también se presentó en zonas cercanas de Ocoyoacac y Lerma, donde las lluvias ocasionaron condiciones complicadas para quienes transitaban por las vialidades.

¡Qué hermoso! 🥹 Fuerte granizada deja carreteras cubiertas de blanco en La Marquesa 🌨️🌫️



⛈️ La Marquesa lució una espectacular postal blanca tras el paso de una severa granizada que azotó la zona de los Valles en el municipio de Ocoyoacac durante la tarde de este día. ❄️⛄ El… pic.twitter.com/Vy9wOm9ZYI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 6, 2026

¿Cómo está la circulación en la México-Toluca tras la granizada?

La acumulación de granizo sobre la carretera México-Toluca y la vía La Marquesa-Tenango generó condiciones de riesgo para los conductores, debido a que el pavimento se volvió resbaladizo.

Por ello, la Guardia Nacional desplegó un operativo carrusel en la autopista de cuota, mediante el cual se busca que los vehículos mantengan una velocidad moderada y evitar percances.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos, evitar frenadas bruscas y encender las luces para mejorar la visibilidad.

También es importante mantenerse atentos a los reportes de las autoridades antes de emprender un viaje por esta zona del Estado de México.

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MSL