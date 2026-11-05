Auto cae a canal tras ser impactado por un tren en avenida Central de Ecatepec

Un auto cayó a un canal de aguas negras en Ecatepec tras ser embestido por un tren en el carril del Mexibús Línea 1.

Un automóvil particular cayó al interior de un canal de aguas negras tras ser embestido por un tren en el carril confinado del Mexibús Línea 1, a la altura de la plaza comercial Las Américas, en el municipio de Ecatepec.

El accidente se registró durante la noche de este jueves sobre la avenida Central, donde la locomotora involucrada detuvo su marcha mientras los cuerpos de rescate desplegaron un operativo de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo modelo Jetta en color negro habría invadido el carril exclusivo de transporte antes de ser alcanzado por la unidad ferroviaria en la zona de vías. La fuerza del choque proyectó al auto hacia el cuerpo de agua contiguo.

Ante la alerta, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, en coordinación con personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, acudieron a la zona siniestrada para realizar las labores de inmersión y rastreo dentro del cauce con el objetivo de ubicar la unidad y verificar si había tripulantes a bordo.

La circulación sobre la avenida Central fue cerrada de manera total a la altura de Las Américas con dirección a Jardines de Morelos, por lo que las autoridades viales exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas.

¡LO LOCALIZAN SIN VIDA EN UN CANAL DE AGUAS NEGRAS!



Tras horas de búsqueda, rescatistas encontraron el cuerpo del joven cuyo Jetta negro fue embestido por el tren y cayó a un canal sobre avenida Central, frente a Plaza #LasAméricas, en #Ecatepec.



El conductor tenía entre 20 y… https://t.co/apVFS4bfpM pic.twitter.com/fhGZpvjGyx — Halcon (@HalconOnce) November 6, 2026

Por su parte, la Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) informó sobre la modificación en la prestación del servicio del Mexibús Línea 1 debido al impacto entre la locomotora y el vehículo.

Piden a usuarios tomar precauciones

La dependencia solicitó a los usuarios tomar previsiones operativas mientras se mantienen las maniobras en el sitio.

El organismo detalló que el Mexibús Línea 1 opera de forma provisional mediante un circuito especial que comprende únicamente las estaciones Ojo de Agua y Aquiles Serdán, a la espera de que concluyan los peritajes oficiales e intervenciones de las corporaciones de emergencia en el tramo afectado.

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JVR