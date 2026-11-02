Con Julieta Venegas termina el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 ‘El Viento Nos Une’

La alcaldesa Azucena Cisneros encabezó las jornadas del festival cultural "El Viento Nos Une" en la explanada municipal.

El Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une” cerró con broche de oro en la explanada municipal con el concierto de Julieta Venegas. Durante cinco días las y los ecatepenses disfrutaron de música, arte y talleres de manera gratuita en 18 sedes.

“La cultura es un derecho humano. Con cultura y seguridad recuperamos la dignidad de Ecatepec”, señaló la alcaldesa Azucena Cisneros en el marco del festival, que se realizó del 28 de octubre al 02 de noviembre con la participación de más de 200 artistas, representativos del hip hop, reguetón, rock urbano, música electrónica, infantil y afrodescendiente, entre otros géneros musicales.

Comparsas, catrinas y mojigangas desfilaron desde el Puente de Fierro hasta la explanada municipal en el arranque del festival. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El viento trajo a Ecatepec artistas de primer nivel, como la Orquesta Nacional de Jazz, Tex Tex, Banda Bostik, Nina Galindo, Azuky, Patita de Perro, Son Rompe Pera, Yucatán A Go-Go, Sur 16, Rod Levario, El Palomar y muchos más, quienes alternaron con grupos de Ecatepec en las distintas sedes, entre ellas San Cristóbal, deportivo Valle de Anáhuac, Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, Santo Tomás Chiconautla, Parque Ecológico Ehécatl, deportivo Alfredo del Mazo, parque Bicentenario Hank González y deportivo Valle de Santiago.

El festival arrancó con un gran desfile de comparsas, bandas de música, mojigangas, catrinas y catrines y cientos de personas caracterizadas de personajes del Día de Muertos. El evento se realizó el pasado 28 de octubre y salió del Puente de Fierro hasta llegar a la explanada municipal.

También en la explanada municipal se colocó una mega ofrenda y se construyeron dos hornos artesanales de adobe, que funcionan con leña, donde los visitantes elaboraron rico pan de muerto.

De este modo, los vecinos de Ecatepec disfrutaron en el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, de una tarde-noche de rap, hip-hop y freestyle (batallas improvisadas), que contó con la presencia de grandes representantes del género, como Azuky, Kory, RC, Ghetto, Danger, Obeja Negra, Grizzy Beatbox y Ese O.

Conciertos estelares protagonizaron la jornada festiva en Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Mientras que en el deportivo Alfredo del Mazo cantaron y bailaron a ritmo de rock con Rod Levario, Sur 16, Banda Bostik y Tex-Tex; en el parque Bicentenario Hank González se realizó un homenaje a Gabino Palomares, en el que participaron Nina Galindo, El Palomar, Nidia Barajas y Monocordio; en el deportivo Valle de Santiago los asistentes vivieron una noche de carpa mexicana, stand up, circo y cabaret con los grupos Operación Mamut, Triciclo Circus Band y Cirko de Mente.

Asimismo, hubo espacio para el techno rave con Inakara, Blue Lotus, Ann García, Magnolia y Rayban Technomami. El gran cierre corrió a cargo de Son Rompe Pera y la estelar Julieta Venegas.

am