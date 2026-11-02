Inicia la ruta MOBI Villas del Mar 3-Puente Nichupté en Cancún

Unidades de la ruta MOBI Villas del Mar 3–Puente Nichupté inician operaciones desde las cuatro de la mañana.

Una nueva conexión entre las colonias del norte de Cancún y la Zona Hotelera comenzó a funcionar desde las cuatro de la mañana de este lunes, con el inicio de operaciones de la ruta MOBI Villas del Mar 3–Puente Nichupté, que cruza la avenida Kabah y el Puente Nichupté para llegar hasta el hotel Westin Regina del bulevar Kukulcán.

Puesta en marcha por el Gobierno de Quintana Roo que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la ruta Villas del Mar 3–Puente Nichupté ofrece un acceso más directo al sur de la Zona Hotelera, al cruzar por el puente y llegar hasta la zona del hotel Westin Regina. A diferencia de la ruta convencional, que continúa ingresando por el Kilómetro 0, esta conexión evita el recorrido por el acceso norte y facilita los traslados hacia esta parte de Cancún.

La nueva conexión beneficia a más de 86 mil habitantes de 128 colonias del municipio de Benito Juárez. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

El titular de Movilidad, Rafael Hernández Kotasek, indicó que para quienes trabajan en la Zona Hotelera, esta alternativa representa un ahorro de tiempo en sus desplazamientos. En el trayecto de Plaza La Isla al OXXO Kanle, el viaje pasa de 80 minutos en la ruta convencional a 50 minutos con MOBI, lo que significa 30 minutos menos por recorrido.

TE RECOMENDAMOS: Garantiza acceso al agua Baja California invierte más de 15 mil 600 mdp en obras hídricas estratégicas

También brinda una conexión directa entre Villas del Mar 3 y el Instituto Tecnológico de Cancún. Este traslado, que anteriormente requería aproximadamente 90 minutos y el uso de dos autobuses, puede realizarse en 40 minutos sin transbordos, con un ahorro aproximado de 50 minutos por viaje.

La última corrida parte a la 1:00 de la mañana desde el paradero del hotel Westin Regina hacia Villas del Mar 3. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

El recorrido por el Puente Nichupté hacia la zona del Westin Regina también facilita el acceso a las playas Marlín, Ballenas y Delfines, así como a las zonas arqueológicas El Rey y San Miguelito, sin necesidad de ingresar por el Kilómetro 0, ampliando las opciones para disfrutar de los espacios recreativos y culturales de Cancún.

Esta nueva Ruta del Sistema MOBI, beneficia a 86 mil 287 personas de 128 colonias y amplía las opciones de transporte para quienes necesitan llegar a sus centros de trabajo, acudir a la escuela, realizar compras o acceder a servicios de salud.

El área de cobertura de esta nueva ruta comprende 32 mil 775 viviendas, 78 escuelas y 3 mil 19 unidades económicas.

La flota de 20 autobuses conecta de forma directa las colonias del norte con la Zona Hotelera de Cancún. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

El servicio inició con 20 autobuses, un intervalo de paso previsto de nueve minutos y un tiempo de ciclo de 180 minutos, equivalente a tres horas. Opera diariamente desde las cuatro de la mañana.

La última unidad sale a la una de la mañana desde el paradero del hotel Westin Regina, en la Zona Hotelera, para concluir su recorrido en Villas del Mar 3 aproximadamente a las 2:15 de la mañana.

Del 2 al 9 de noviembre, las personas podrán utilizar gratuitamente esta ruta para conocer el recorrido, identificar sus paraderos y familiarizarse con el servicio.

El nuevo trayecto recorre el Puente Nichupté para evitar el tráfico y congestionamiento del Kilómetro 0. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Recorrido y puntos de conexión

El inicio y término de la ruta se encuentran sobre la avenida Kabah, a la altura del OXXO Kanle, en Villas del Mar 3, entre las calles Violetas y Los Tréboles.

En el trayecto de ida, los autobuses recorren la avenida Kabah, cruzan el Puente Nichupté y continúan por el bulevar Kukulcán hacia el retorno de Punta Nizuc, en el kilómetro 20.

En el regreso, las unidades parten del kilómetro 20 y avanzan por el bulevar Kukulcán hasta Plaza Caracol; posteriormente se reincorporan al Puente Nichupté para volver por la avenida Kabah hacia Villas del Mar 3. La longitud del recorrido es de 62.72 kilómetros.

El servicio será gratuito del 2 al 9 de noviembre para facilitar la adaptación de los usuarios al trayecto. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Entre los puntos de interés vinculados con el trayecto se encuentran Multiplaza Kabah, Multiplaza Cancún, Chedraui Selecto Cancún Kabah, Sam’s Club Kabah, Parque Kabah, el Tecnológico de Cancún, el Estadio Andrés Quintana Roo, el Hospital de Ginecopediatría número 7 del IMSS y Home Depot.

En la Zona Hotelera, la ruta acerca a las personas a Plaza La Isla, el Museo Maya de Cancún y su zona arqueológica, Playa Delfines y Plaza Caracol.

Hernández Kotasek explicó que esta incorporación fortalece la conectividad de MOBI mediante su coincidencia con la Ruta 17 Leona Vicario, en el cruce de las avenidas Kabah y Leona Vicario, desde donde las personas pueden continuar hacia las colonias del norte o hacia Plaza Las Américas, según el sentido de su viaje.

La red de recarga cuenta con 109 puntos autorizados en tiendas de conveniencia a lo largo del recorrido. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

También comparte tramos sobre la avenida Kabah con la Ruta 27 Puente Nichupté y la Ruta 27 Kilómetro 0. A estas conexiones se sumarán otras rutas del sistema MOBI, conforme entren en operación los servicios correspondientes.

El abordaje, descenso y cambio de unidad deberán realizarse en los paraderos MOBI autorizados.

Cuatro viajes en tres horas

Uno de los principales beneficios de MOBI es el sistema de transbordos, que permite realizar un viaje inicial y hasta tres transbordos, es decir, cuatro viajes en total, dentro de un periodo de tres horas contado desde el primer abordaje.

El sistema MOBI permite realizar hasta cuatro viajes en un lapso de tres horas con la misma tarifa integrada. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Al concluir la gratuidad, la tarifa general a la Zona Hotelera será de 18 pesos. Conforme al esquema establecido para esta conexión, el primer viaje costará 18 pesos; el segundo, 7.50 pesos; y el tercero y cuarto serán gratuitos, siempre dentro del periodo establecido.

Para estudiantes y personas mayores con credencial MOBI de Tarifa Social, el primer viaje costará 10 pesos; el segundo, cinco pesos; y el tercero y cuarto serán gratuitos. Las personas con discapacidad permanente accederán a la Tarifa Cero con su credencial correspondiente.

Unidades con tecnología electrónica aceptan tarjetas bancarias, aplicación MOBI y tarjetas de tarifa preferencial. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Para obtener los descuentos es indispensable utilizar el mismo medio de pago electrónico habilitado para transbordos en todos los abordajes. Las tarjetas bancarias de débito o crédito sí se aceptan para pagar el pasaje, pero no participan en el beneficio de transbordos.

Otra alternativa de pago es la MOBI App, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Al registrarse se genera, sin costo, una tarjeta virtual que debe recargarse antes de viajar.

Desde la aplicación se obtiene un e-ticket con código QR dinámico, que se presenta ante el validador al abordar. Las recargas también pueden realizarse desde la aplicación y la página web de MOBI.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Cancún reducen su tiempo de traslado a 40 minutos sin transbordar. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Credencialización gratuita para tarifa social

La credencialización para acceder a la Tarifa Social es gratuita.

En Cancún están disponibles dos módulos permanentes, con atención de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde:

Delegación Benito Juárez del IMOVEQROO , en Alcatraces 45-C5, Centro.

IMDAI, en la supermanzana 2, manzana 1, lote 11, locales 1 y 2, sobre avenida Nader.

Además, del 3 al 20 de noviembre de 2026 funcionan dos módulos temporales, ambos con atención de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde:

Módulo de Licencias del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo , en calle 79, número 206, código postal 77516, Cancún, Quintana Roo.

ADO, en avenida Uxmal, número 5, código postal 77500, Cancún.

Lo que debes saber para ingresar al sistema de transporte. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Para estudiantes del Colegio de Bachilleres 4, ubicado en avenida Chetumal, supermanzana 260, fraccionamiento Prado Norte, se dispone de un módulo en su escuela del 3 al 6 de noviembre, con atención de lunes a viernes, de diez de la mañana a cinco de la tarde.

Venta y recarga de tarjetas

Para comprar o recargar tarjetas de Tarifa General, en las inmediaciones de la ruta hay 109 establecimientos: 61 ofrecen venta y recarga, y 48 realizan únicamente recargas.

Esta red está integrada por 39 OXXO, ocho Dunosusa, tres 7-Eleven y 11 GoMart con ambos servicios, además de 46 SIX y dos Súper Willys con servicio de recarga.

Las personas usuarias pueden enviar reportes y sugerencias mediante el chatbot del IMOVEQROO, al número 983 185 3403.

Con esta ruta, el Gobierno de Quintana Roo continúa acercando las colonias a los centros de trabajo, los servicios y los espacios de convivencia, para que más familias aprovechen los beneficios de una movilidad conectada e incluyente.

am