Anuncia Mara Lezama en Convención de CANACAR digitalización de permisos para el autotransporte de carga

Mara Lezama Espinosa encabeza la inauguración de la Convención Nacional CANACAR 2026 en Cancún, donde anunció la digitalización de trámites para el sector.

Con la participación de alrededor de mil 500 transportistas provenientes de las 32 entidades del país y con la presencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la puesta en marcha de una plataforma digital para que todos los permisos de carga en el estado se hagan 100 por ciento en línea, pasando de 43 a 5 días, la cual opera a partir de hoy.

En el marco de la inauguración en Cancún de la Convención Nacional CANACAR 2026, encabezada por su presidente Augusto Ramos Melo, encuentro que busca fortalecer la relación entre el sector del autotransporte de carga y las autoridades, así como generar propuestas en materia de seguridad, innovación, eficiencia y competitividad, la gobernadora de Quintana Roo reconoció al autotransporte de carga como infraestructura económica.

Mara Lezama Espinosa encabeza la inauguración de la Convención Nacional CANACAR 2026 en Cancún, donde anunció la digitalización de trámites para el sector. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

“No solo mueve mercancía, conecta puertos, aeropuertos, industria, comercio y turismo”, enfatizó Mara Lezama al precisar que con la competitividad y el nearshoring México tiene una oportunidad logística importante, pero requiere reducir tiempos, costos, trámites y cuellos de botella.

“Hoy le digo a la CANACAR que aquí en Quintana Roo tenemos lista para echar a andar la ventanilla para que todo el transporte de carga y mercantil obtengan sus permisos en línea y acabar con la corrupción en donde antes se pedía el papel para poder trasladarse de un lugar a otro. En Quintana Roo es una realidad y empieza a operar a partir del día de hoy”, puntualizó Mara Lezama.

Representantes del sector industrial y gubernamental respaldan las iniciativas de simplificación de trámites y modernización en Quintana Roo. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

La plataforma está disponible en ventanilla.imoveqroo.com y concentra en un solo punto los permisos de transporte de carga y mercantil, de personal, escolar y de ambulancias. La solicitud, la revisión y el pago se realizan dentro del mismo proceso y de forma completamente digital, sin manejo de efectivo y sin necesidad de acudir a una oficina.

A la reducción de tiempos se suma un segundo cambio de fondo: la vigencia. Hasta ahora los permisos vencían el 31 de diciembre sin importar la fecha en que se expedían, de manera que una empresa que lo tramitaba a mitad del año lo aprovechaba solo unos meses y tenía que volver a pagar en enero. Con el nuevo esquema, el permiso tiene una duración de 365 días naturales contados a partir del día en que se expide. Esto elimina el doble pago anual que hoy absorben las empresas transportistas, representa un ahorro directo en sus costos de operación y les permite planear la renovación de sus flotas con certeza.

Durante su intervención en la ceremonia inaugural, la titular del Poder Ejecutivo estatal también destacó que la seguridad vial y la seguridad de carga debe ser una responsabilidad compartida, con infraestructura segura, profesionalización de operadores, tecnología, inspección y coordinación entre autoridades.

La edición número 37 de esta convención se desarrolla en las instalaciones del Moon Palace Cancún, bajo el concepto central de “Legado CANACAR”, y representa además la primera reunión nacional del organismo encabezada por su presidente, Augusto Ramos Melo, quien asumió el cargo para el periodo 2026-2027.

Durante el encuentro se reúnen transportistas, empresarios, operadores, autoridades, proveedores, especialistas y aliados estratégicos para analizar los principales retos que enfrenta actualmente la industria del autotransporte de carga.

Autoridades federales y estatales participan en la Convención Nacional CANACAR 2026, encuentro que reúne a más de mil 500 transportistas en Cancún. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

De acuerdo con Ramos Melo, entre los temas contemplados en la agenda destacan la seguridad carretera, profesionalización de los operadores, tecnología, innovación, eficiencia, comercio exterior, competitividad y la revisión del T-MEC, además de otros asuntos relacionados con la operación y desarrollo del sector.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, destacó la importancia del autotransporte de carga para la economía del país. “Es mucho más que un servicio, es un sistema circulatorio que funciona para la economía nacional”.

🚛💻 ¡La transformación digital avanza en beneficio del sector de carga en #QuintanaRoo!



Anunciamos y pusimos en marcha una plataforma para realizar 100% en línea los permisos de autotransporte de carga, reduciendo el tiempo de 43 a solo 5 días, en el marco de la Convención… pic.twitter.com/w0RdMSVIS1 — Mara Lezama (@MaraLezama) October 6, 2026

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, expresó el respaldo del Gobierno Federal para que la agenda de esta convención se convierta en realidad.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó de las acciones que la dependencia, con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realiza en las carreteras del país para la protección y seguridad de los transportistas, como es la construcción de paraderos seguros, con servicios integrales.

La Convención Nacional CANACAR 2026 continuará con mesas de análisis, conferencias y actividades orientadas a definir propuestas y fortalecer las condiciones de operación de una industria considerada fundamental para el traslado de mercancías y el desarrollo económico del país.

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