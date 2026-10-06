Con drones, unidades blindadas y tecnología, entra en acción policía de élite en Michoacán

En Michoacán avanza el combate frontal a la delincuencia con la puesta en marcha del nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Guardia Civil, una unidad de élite integrada por más de 100 mujeres y hombres altamente capacitados para ejecutar labores de alto riesgo y reducir la incidencia delictiva en la entidad, así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la conformación de este equipo inició desde hace dos años y ha dispuesto de adiestramiento internacional impartido por instituciones con los más altos estándares de seguridad, garantizando un desempeño óptimo en el campo operativo.

Para hacer frente a situaciones complejas, el nuevo agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta con equipamiento táctico de vanguardia y armamento de alto poder como fusiles G3 y Minimi. Además, la unidad dispone de aeronaves, vehículos blindados, drones, sistemas antidrones, aparatos de visión nocturna y miras láser que incrementan sustancialmente su capacidad de respuesta.

La implementación de esta estrategia ya ha mostrado resultados tangibles en el territorio michoacano. De acuerdo con el gobernador, la intervención activa del GOE contribuyó a que tan solo durante el mes de septiembre se lograra la detención y puesta a disposición de la Fiscalía de más de 400 personas vinculadas a hechos delictivos.

Detalló que el despliegue del GOE en toda la entidad ha sido clave para la captura de objetivos delincuenciales, el aseguramiento de armamento y laboratorios de drogas, así como el rescate de víctimas de secuestro virtual, acciones que hoy se reflejan en una disminución del 71 por ciento en el delito de homicidio doloso en el estado.

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FGR