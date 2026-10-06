Gilberto Mora a Europa; revelan la fecha en la que el mexicano firma con su nuevo equipo

El futuro de Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, cambiaría el 14 de octubre, fecha en donde se revelaría su fichaje por un equipo importante de Europa, debido a que es cuando cumple 18 años.

De acuerdo con información de diversas fuentes, cuando Mora cumpla la mayoría de edad se definirá su nuevo club, pero su destino final y el monto por la transferencia se han mantenido en incógnita.

“Por lo que he escuchado, es probable que Gil Mora ya tenga un acuerdo con un club europeo listo para firmarse en cuanto cumpla 18 en un par de semanas y el tema será si se anuncia inmediatamente o en diciembre que acabe el torneo/enero que abra el mercado de fichajes”, reveló primero Luis Fridman en su cuenta de X.

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Por lo que he escuchado, es probable que Gil Mora ya tenga un acuerdo con un club europeo listo para firmarse en cuanto cumpla 18 en un par de semanas y el tema será si se anuncia inmediatamente o en diciembre que acabe el torneo/enero que abra el mercado de fichajes. — Luis Fridman (@hombredelfrid) October 5, 2026

El 14 de octubre es cuando Mora cumplirá 18 años y al parecer el entorno del jugador de los Xolos no quiere comprometer su fichaje en Europa, por lo que tuvo poca actividad con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA. Incluso dejó la concentración tras solo tener actividad ante Colombia.

Luego del duelo ante los cafeteros, el futbolista de La Jauría se resintió de una molestia en el tobillo, por lo que no vio acción ante la Selección de Perú. Realizó trabajo diferenciado de sus compañeros, pero seguía en la concentración del Tricolor.

Incluso se dice que estaba contemplado para jugar ante Estados Unidos. En la previa del partido, de acuerdo con ESPN, en el vestidor se tenían las cosas de Gilberto Mora; su playera, short, calcetas, tenis y todo lo necesario para tener minutos ante el combinado de Las Barras y Las Estrellas.

De último momento y antes de iniciar el juego, el cuerpo técnico decidió que Mora no saliera ni a la banca ante los estadounidenses y esto también se debería a que el entorno del mediocampista no quiere arriesgarlo a una lesión que pueda tumbar su contratación.

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