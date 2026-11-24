Pep Guardiola le pidió a Portugal hacerle un homenaje a Cristiano Ronaldo a la altura de su trayectoria.

El retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal no fue de la mejor manera. Por ese motivo, el entrenador español Pep Guardiola hizo un llamado a la selección lusa, a la que le pidió que realice un homenaje a la altura del veterano delantero y goleador de 41 años.

“La Federación Portuguesa de Futbol debe garantizar un final digno a la carrera de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no puede abandonar la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejarle marchar así. Ha sido una figura extraordinariamente importante, no solo para él mismo y para Portugal, sino también para las futuras generaciones de futbolistas portugueses”, declaró al respecto el extimonel del Manchester City en una charla con el exgoleador brasileño Romario.

💥 Pep Guardiola hace un llamado para que Portugal le haga un homenaje a Cristiano Ronaldo como se merece.



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Vía: RomárioTV pic.twitter.com/oEbkdM96iD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 25, 2026

Pep Guardiola afirma que CR7 merece un desenlace distinto con Portugal

Pep Guardiola aseveró que un futbolista con la trayectoria de Cristiano Ronaldo merece decir adiós de una manera distinta, por lo que manifestó su deseo de que el atacante solucione sus diferencias con Portugal.

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“Deben entender que Cristiano Ronaldo merece marcharse en sus propios términos. Hay futbolistas excepcionales, y Cristiano Ronaldo es uno de ellos. Por eso, esta situación debe solucionarse. Y es que todo lo que ha conseguido en el mundo del futbol merece un desenlace diferente”, enfatizó el exestratega del Manchester City.

El homenaje de Portugal a Cristiano Ronaldo se realizó en la Fecha FIFA de noviembre previo al juego de la UEFA Nations League contra Dinamarca en Braga, donde los jugadores y niños acompañantes salieron a la cancha con camisetas con el número 7 y “Ronaldo” en la espalda, pero sin la presencia del goleador del Al-Nassr.

Por esa razón, Pep Guardiola sugirió que Portugal le realice a Cristiano Ronaldo un homenaje en el que sienta el cariño de la afición.

“Debería organizarse un homenaje en el que sienta el cariño de sus compatriotas y en el que él también dé un paso al frente y diga: ‘Pasemos página’“, ahondó el director técnico de 55 años.

Pep Guardiola defiende a Cristiano Ronaldo

Pep Guardiola salió en defensa de Cristiano Ronaldo al afirmar que considera injusto que la trayectoria de un futbolista como El Comandante se juzgue por un malentendido con alguien más, como el que tuvo con Jorge Jesús, director técnico de la selección portuguesa.

“Una carrera entera no puede juzgarse por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o un malentendido con una o dos personas”, resaltó el también exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich.

Cristiano Ronaldo marcó 146 goles en 234 partidos como seleccionado de Portugal desde su debut con los lusos en el 2003.

EVG