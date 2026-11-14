¡CR7 ÚNICO! Así fue el hermoso homenaje de Portugal para Cristiano Ronaldo que te hará llorar (VIDEO)

En Braga rindieron homenaje a Cristiano Ronaldo que se retiró de su selección.

Llegó el momento de que la Selección de Portugal inicie una nueva era tras el retiro de Cristiano Ronaldo y en el primer juego de esta fecha FIFA rindieron homenaje al mítico ‘7′ de los lusos. Todos los jugadores del equipo de Jorge Jesus vistieron el jersey con el dorsal y el nombre de CR7 en la espalda.

Además en las gradas la afición desplegó una manta que tenía las mejores imágenes del Bicho cargando los títulos que ganó con la Selección de los Cinco Escudos y la frase “GRACIAS CAPI7ÁN”. Una imagen que quedará para la historia de Portugal como el día en el que se despidieron de su máxima leyenda.

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Portugal players walk out wearing Ronaldo's number 7 shirt as a tribute to him.pic.twitter.com/yDSyanfKd2 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 14, 2026

La afición rindió un minuto de aplausos para Cristiano Ronaldo

Comenzó el encuentro entre Portugal y Dinamarca con la ausencia de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, pero la afición se hizo cargo de rendirle homenaje a su máxima leyenda en el partido ante Dinamarca en la ciudad de Braga.

Cuando el reloj del compromiso llegó al minuto 7 de juego, la afición que se hizo presente en el Estadio Municipal de Braga detuvo los cánticos para rendirle un minuto de aplausos al jugador del Al-Nassr.

Además en las pantallas del recinto apareció la imagen de Cristiano Ronaldo y la frase “GRACIAS CAPITÁN”, mientras el juego seguía su marcha en el terreno de juego. De momento, ningún futbolista del equipo de Jorge Jesus portó el ‘7′ en este juego, pero ya hay algunos nombres que podrían quedárselo en el futuro.