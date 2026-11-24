México ya está clasificado a la segunda ronda del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

La Selección Mexicana tiene su próximo partido en el Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar el viernes 27 de noviembre, cuando enfrente a Venezuela en la tercera y última jornada de la fase de grupos del certamen, un encuentro en el que está en disputa el liderato del sector.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda aseguró de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final del torneo de la FIFA, luego de sus victorias sobre Rumania (1-0) y Camerún, esta última por un contundente marcador de 4-0.

#Sub17 | ¡Un día de entrega, carácter y orgullo! 💚



Así se vivió la actividad de nuestra Selección en una jornada que nos regaló un gran triunfo ante Camerún en la Copa del Mundo. 🔥



¡Seguimos soñando y luchando por México! 🙌#HagamosQueSuceda 🇲🇽 #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/8DSdOrkU0k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 25, 2026

México pelea el primer lugar de grupo ante Venezuela

La Selección Mexicana choca ante Venezuela este 27 de noviembre en la cancha del Aspire Zone de Doha para definir el primer lugar del Grupo K del Mundial Sub-17 con sede en Qatar.

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El Tricolor es primero del pelotón por su mejor diferencia de goles, pues la Vinotinto se impuso 2-1 a Camerún y 1-0 a Rumania, por lo cual un empate le daría el liderato al equipo azteca.

Lo peor que le podría ocurrir a la Selección Mexicana en caso de una derrota a manos de Venezuela es caer al segundo puesto del Grupo K, y con ellos enfrentar a un rival mejor posicionado en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

#Sub17 | ¡El orgullo de representar a México! 💚



Escucha las palabras de los nuestros tras el triunfo ante Camerún en la Copa del Mundo. 🙌#VocesTricolor 🎙️ #HagamosQueSuceda 🇲🇽 #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/V8sWl2mWKJ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 24, 2026

¿Cuándo jugará México los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

A espera de conocer a su contrincante en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar, la Selección Mexicana afrontará dicho compromiso el 30 de noviembre o el 1 de diciembre.

Todo dependerá de en qué posición termina México en el Grupo K del certamen de la FIFA, en el que busca su tercer título del orbe en la categoría.

Las dos veces anteriores que el Tricolor ganó sus primeros dos partidos en un Mundial Sub-17 fue en las ediciones de Perú 2005 y México 2011, precisamente en las que se proclamó campeón.

EVG