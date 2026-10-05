Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 6 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de octubre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Calabaza Pay: $60.00 la pieza

Calabaza Ornamental o miniatura: $35.00 cada pieza

Calabaza de Castilla: $20.00 el kilo

Sandía roja: $16.00 el kilo

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

Mandarina sin semilla Marketside: $40.00 cada paquete de 907 gramos

Lechuga Romana: $17.00 la pieza

Jitomate Saladette: $27.00 el kilo

Chile Poblano. $30.00 el kilo

Pera De Anjou: $52.00 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos

Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos

Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos

Pescado para caldo: $97.00 el kilo

Filete tilapia: $108.00 el kilo

Barrita Surimi: $126.00 el kilo

Paquete de bocadillos o mini pizzas: $98.00 cada uno

Dona chocolate o fresa Panovo: $11.00 cada uno

Cremador para café Coffer pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno

Yoguth sin azúcar griego: $25.00 cada uno

Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey’s: $30.00 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo

Queso Gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Esmeralda: $79.00 cada uno

Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 cada uno

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LMCT