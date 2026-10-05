Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 6 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de octubre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Calabaza Pay: $60.00 la pieza
- Calabaza Ornamental o miniatura: $35.00 cada pieza
- Calabaza de Castilla: $20.00 el kilo
- Sandía roja: $16.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
- Mandarina sin semilla Marketside: $40.00 cada paquete de 907 gramos
- Lechuga Romana: $17.00 la pieza
- Jitomate Saladette: $27.00 el kilo
- Chile Poblano. $30.00 el kilo
- Pera De Anjou: $52.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos
- Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos
- Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos
- Pescado para caldo: $97.00 el kilo
- Filete tilapia: $108.00 el kilo
- Barrita Surimi: $126.00 el kilo
- Paquete de bocadillos o mini pizzas: $98.00 cada uno
- Dona chocolate o fresa Panovo: $11.00 cada uno
- Cremador para café Coffer pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno
- Yoguth sin azúcar griego: $25.00 cada uno
- Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey’s: $30.00 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo
- Queso Gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Esmeralda: $79.00 cada uno
- Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 cada uno
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LMCT
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