Beca Benito Juárez: Calendario de pago octubre 2026

Con la finlanidad de que todas y todos puedan solicitar el apoyo económico, la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” amplió su registro durante septiembre.

La Beca Benito Juárez está destinada a las y los estudiantes de educación media superior de escuelas públicas con modalidad mixta y escolarizada en el país, y tiene el objetivo de contribuir a la continuación y conclusión de sus estudios.

El apoyo económico de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es de mil 900 pesos que se depositan de manera bimestral durante los 10 meses que comprenden el ciclo escolar.

El tope de meses que se puede recibir la Beca Benito Juárez es de 40 meses, y quienes quieran ser beneficiarios o beneficiarias; además de estar instcritos en una institución pública, deben tener máximo 25 años de edad.

📣 Atención, estudiante de educación media superior en escuelas públicas:



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Calendario de pago octubre 2026 Beca Benito Juárez

Hasta el momento no se ha dado a conocer el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para educación media superior; sin embargo, tomando en cuenta calendarios de pagos anteriores este podría ser el que corresponde al mes de octubre:

Lunes 19 de octubre: A, B

Martes 20 de octubre: C

Miércoles 21 de octubre: D, E, F

Jueves 22 de octubre: G

Viernes 23 de octubre: H, I, J, K, L

Lunes 26 de octubre: M

Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 28 de octubre: R

Jueves 29 de octubre: S

Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z

📣 ¡Ya está aquí el calendario de pagos de la Beca #RitaCetina para secundarias públicas!



Si tu familia es beneficiaria de continuidad, consulta la fecha que corresponde a este primer periodo de pago del ciclo escolar 2026-2027. 🎒 pic.twitter.com/gyRGr3YTLU — Julio León (@Julio_LeonT) October 5, 2026

Este calendario tentativo toma en cuenta el calendario de la Beca Universal Rita Cetina que ya se encuentra disponible, ya que en bimestres anteriores el correspondiente a la Beca Benito Juárez comienza una vez terminados los depósitos de la dirigida a educación básica.

Es importante remarcar que el anterior es un calendario tentativo NO oficial, por lo que es importante esperar a que se publique el calendario oficial de la Beca Benito Juárez para conocer las fechas de depósito del mes de octubre 2026.

Falta muy poco para que cierre el registro a las becas #BenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo.



¿Ya tienes todo para tu solicitud? 🤔



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