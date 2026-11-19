Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado como líder de la célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo federal en Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en Mazate de los López, municipio de Mocorito, mediante una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el operativo también fueron detenidos Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como presunto jefe operativo y logístico del grupo; José Antonio “N”; Juan de Dios “N”; Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

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En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor»,… pic.twitter.com/OxQPNw5Vv2 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026

Detienen nuevamente a “El Chendo” y José Antonio

García Harfuch recordó que Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, y José Antonio “N” ya habían sido detenidos por la SSPC el 10 de agosto de 2025, en Los Mochis, Sinaloa.

En aquella ocasión fueron vinculados a proceso, pero posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Ahora, ambos fueron detenidos nuevamente durante el operativo realizado en Mocorito.

Por otra parte, el funcionario informó que, en una investigación distinta, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por el delito de secuestro.

Aseguran armas, cocaína y cristal

Durante la intervención, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación.

Los seis detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

¿De qué delitos investigan a Fuerzas Especiales Avendaño?

De acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC, la célula criminal es investigada por su presunta relación con laboratorios clandestinos en Chiapas y diversos hechos violentos registrados en el país.

Entre los casos que las autoridades atribuyen al grupo se encuentra el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas; el ataque contra una familia en Culiacán, Sinaloa, en el que murieron dos menores de edad; y el asesinato de Adal Peña, alias “El Tata”.

También se le relaciona con el homicidio de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

García Harfuch señaló que estas detenciones forman parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y las instituciones federales para fortalecer la seguridad en Sinaloa.

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MSL