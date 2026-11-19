Morena expulsó de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, luego de un procedimiento interno relacionado con las investigaciones por la presunta simulación de su propio secuestro, caso que la Fiscalía estatal vincula con un supuesto faltante de 40 millones de pesos de recursos públicos.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, que determinó cancelar definitivamente su afiliación y separarla de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, cargo que desempeñaba desde 2022.

La resolución corresponde al expediente CNHJ-MEX-374/2026 y se dio a conocer el 19 de noviembre, después de aproximadamente cinco meses de procedimiento disciplinario.

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Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo en imagen de archivo. ı Foto: Especial.

¿Por qué Morena expulsó a Nancy Nápoles?

El caso comenzó el 31 de mayo de 2026, cuando la alcaldesa denunció haber sido víctima de un secuestro. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el supuesto plagio habría sido simulado para justificar una irregularidad financiera relacionada con recursos del Ayuntamiento.

La investigación derivó en la vinculación a proceso de Nápoles Pacheco el 9 de julio, por su probable participación en el delito de simulación de secuestro.

A partir de estos señalamientos, Morena inició un procedimiento interno contra la presidenta municipal. El partido suspendió provisionalmente sus derechos partidistas y su participación al frente del Consejo Estatal, mientras avanzaban las investigaciones.

Como parte del procedimiento, la CNHJ citó a Nápoles a una audiencia estatutaria el 25 de agosto; sin embargo, la alcaldesa no se presentó. Posteriormente, el 22 de septiembre, la comisión declaró concluida la etapa de investigación y preparación del expediente para emitir su resolución.

Finalmente, al resolver el caso, los integrantes de la comisión determinaron que incurrió en faltas graves contempladas en el artículo 53 de los estatutos de Morena, por lo que ordenaron su expulsión definitiva.

¿Nancy Nápoles dejará de ser alcaldesa de Tenancingo?

La expulsión de Morena no significa que Nancy Nápoles pierda automáticamente la presidencia municipal de Tenancingo, debido a que se trata de un cargo de elección popular y su separación requiere un procedimiento legal independiente.

Por ahora, la resolución partidista implica que deja de pertenecer a Morena y pierde la presidencia del Consejo Estatal, pero no constituye por sí misma una destitución del Ayuntamiento.

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MSL