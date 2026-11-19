Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que todas las áreas del organismo tienen instrucciones de atender con prontitud y transparencia los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) y advirtió que las diligencias relacionadas con las investigaciones sobre la anterior administración podrían extenderse más allá de las próximas semanas.

“Cualquier diligencia que se quiera realizar, cualquier requerimiento que nos haga formalmente, las áreas están en esa disposición, pero también en esa instrucción de que deben atender con total prontitud, en los términos que se requiera, dando todas las facilidades necesarias para que nuestra colaboración sea completa y sea con total transparencia”, afirmó.

Las investigaciones están relacionadas con posibles irregularidades en las contrataciones y los vínculos entre funcionarios y proveedores.

La consejera presidenta provisional advirtió que las solicitudes de información y las diligencias ministeriales podrían continuar durante un periodo prolongado, por lo que descartó que se trate de un asunto que pueda agotarse en unos cuantos días o semanas.

“Si siguen llegando algún tipo de requerimientos o algún tipo de diligencias, pues se van a seguir atendiendo. Como les comentaba con anterioridad, no es algo que se vaya a agotar en un solo día o en unas semanas”, señaló.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García. ı Foto: Captura de Pantalla

La consejera presidenta también dejó en manos de la Cámara de Diputados la decisión sobre el procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia definitiva del Instituto, incluida la eventual emisión de una convocatoria.

“Somos muy respetuosos de la soberanía del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados, que es quien tiene que asumir la parte que le corresponde en sus facultades”, expresó.

Aseguró que, mientras los diputados resuelven el procedimiento para cubrir la vacante que dejó Guadalupe Taddei, el Consejo General mantiene sus actividades y las decisiones necesarias para garantizar la operación institucional.

“Las 10 consejerías, los trabajos no han parado en ningún momento”, insistió.

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MSL