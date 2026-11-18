Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a tres nuevos encargados de despacho la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Fiscalización.

Los nombramientos corresponden a Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez, respectivamente.

Israel Fernández Alonso asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Es licenciado en Comunicación y se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 2011 a 2023.

En tanto, Michell Jaramillo Gumecindo quedó al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Desde 2025 se desempeñaba como director de Instrucción Recursal del INE y anteriormente fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez fue designada encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, donde cuenta con trayectoria desde 2012. Desde 2023, ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad, cargo al que llegó mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante ese periodo se resolvieron 3 mil 154 procedimientos sancionadores.

#BoletínINE 📄 | INE nombra encargados de despacho en Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y Fiscalización.



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Antes de estos movimientos, las áreas estaban encabezadas por Sergio Uzeta Murcio en Comunicación Social; Anahí Silva Tosca, en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y Mario Alberto Alejo García, en la Unidad Técnica de Fiscalización. Sin embargo, sus salidas ocurrieron en momentos distintos: Uzeta fue separado previamente del cargo, mientras que Silva Tosca y Alejo García presentaron sus renuncias con efectos a partir del pasado 16 de noviembre.

Suman 8 encargadurías de despacho en el INE

Con estas tres designaciones, el INE suma ocho personas encargadas de despacho anunciadas en dos días, luego de que el pasado 17 de noviembre informó sobre otros cinco relevos en distintas áreas de su estructura:

Karla Sofía Sandoval Domínguez , encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Juan Gabriel García Ruiz , encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Ariadna Morales Puente , encargada de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática

Itzel Aguilar Ambrocio , encargada de despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Yesenia Flores Arenas, encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Los cambios se dan como parte de la reconfiguración interna del organismo electoral, tras la salida de diversos funcionarios y la renuncia de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación proveedores de material electoral y conflictos de interés.

Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en sesión, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Además, el INE informó que los titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus encargos el próximo 30 de noviembre.

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