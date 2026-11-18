Al micrófono, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en conferencia de prensa el 18 de noviembre de 2026.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer y reestructurar Talleres Gráficos de México para que pueda asumir la producción de boletas y materiales electorales, pero advirtió que cualquier cambio debe contar con el consenso de todos los partidos políticos para evitar que se agrave la crisis que enfrenta el organismo electoral.

“Sí me parece bien, nada más que con una condición: que Talleres Gráficos, que ahora tendría eventualmente esa responsabilidad, también goce del consenso de todos los actores políticos para no agravar la crisis que hoy tiene el propio Instituto”, sostuvo.

Los expresidentes del IFE, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg Karakowsky, así como Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, en conferencia de prensa el 18 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Córdova Vianello planteó que la reestructura de Talleres Gráficos debe acompañarse de nuevos mecanismos de gobernanza que garanticen su transparencia y credibilidad, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de un consejo de administración avalado por todas las fuerzas políticas y que la persona titular de la dirección del organismo no sea designada directamente por la Presidencia de la República, sino que su nombramiento sea aprobado por la Cámara de Diputados mediante un amplio consenso.

El exconsejero recordó que durante anteriores procesos electorales el INE recurrió a Talleres Gráficos de México para la elaboración de documentación y materiales electorales, una alternativa que consideró adecuada frente a la concentración de proveedores privados.

Los expresidentes del IFE, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg Karakowsky, así como Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, en conferencia de prensa el 18 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que, rumbo a las elecciones de 2021, una mayoría de seis consejeros electorales contra cinco, entre ellos el suyo, respaldó un cambio en el esquema de contratación, luego de que el entonces titular del Órgano Interno de Control convenciera al Consejo General de que los materiales electorales debían adquirirse mediante licitación en el mercado privado.

Señaló que esa decisión obligó a las áreas administrativas del INE a contratar con empresas de un mercado que calificó como “oligopólico”, en lugar de mantener la producción de materiales electorales a través de Talleres Gráficos.

... y anuncian a Viridiana Yáñez al frente de Talleres Gráficos de México

En tanto, este 18 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció la designación de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general de Talleres Gráficos de México.

A través de la red social X, Rodríguez Velázquez destacó la trayectoria académica de la funcionaria, quien es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La secretaria de Gobernación señaló que Talleres Gráficos de México será fortalecido para consolidarse como una empresa pública con mayor capacidad de producción.

Yáñez Rivas ya formaba parte de la estructura de Talleres Gráficos de México. Desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.

La nueva directora ocupará el lugar que dejó Arturo Manuel Chávez López, quien asumió la titularidad del organismo en octubre de 2025 y posteriormente fue electo consejero electoral del INE para el periodo 2026-2035.

Rosa Icela Rodríguez y Viridiana Gabriela Yáñez Rivas. ı Foto: Especial.

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