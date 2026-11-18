El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, informó que las autoridades estadounidenses detectaron más de 30 mil vuelos sospechosos de drones a lo largo de la frontera con México durante 2026 y alertó que los cárteles mexicanos utilizan estas aeronaves para vigilar a los agentes federales, facilitar el tráfico de drogas y ejecutar ataques contra fuerzas de seguridad y organizaciones rivales dentro del territorio nacional.

Durante su comparecencia de este miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin presentó un testimonio escrito en el que advirtió sobre las crecientes capacidades tecnológicas de las organizaciones criminales y los riesgos que representan para la vigilancia fronteriza.

“Los cárteles mexicanos siguen aprovechando los sistemas aéreos no tripulados disponibles comercialmente”, señaló Mullin en el documento, en el que atribuyó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la identificación de más de 30 mil vuelos sospechosos en la región durante este año.

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De acuerdo con el secretario, las organizaciones delictivas emplean estos aparatos para observar los movimientos de las autoridades estadounidenses e intentar transportar estupefacientes a través de la frontera común. Sin embargo, el informe no precisa cuántos de los registros corresponden a incursiones en territorio norteamericano ni identifica a los responsables de cada vuelo.

La amenaza también alcanza a las corporaciones de seguridad mexicanas. Mullin aseguró que los grupos criminales ya emplean drones con armamento para atacar a elementos de las fuerzas del orden y a integrantes de bandas contrarias.

“Dentro de México, se han utilizado drones armados contra autoridades mexicanas y cárteles rivales”, expuso el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien también advirtió sobre los avances en el equipamiento de estos dispositivos.

Entre las capacidades que preocupan a Washington mencionó cámaras de mayor resolución, periodos de vuelo más prolongados, sistemas resistentes a las interferencias electrónicas y una mayor capacidad de carga. Según su evaluación, estas mejoras pueden incrementar el interés de las organizaciones criminales por incorporar aeronaves no tripuladas a sus operaciones.

Mullin también señaló que los cárteles recurren a drones comerciales para ampliar sus actividades ilícitas. La dependencia considera que estos grupos combinan la violencia, la intimidación y los sobornos con nuevas herramientas para proteger sus ingresos y mantener el control de sus operaciones.

Una evaluación anterior del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), elaborada en septiembre de 2025 junto con el DHS y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), identificó operaciones de drones vinculadas con organizaciones criminales mexicanas hasta 48 kilómetros dentro del espacio aéreo estadounidense.

Ese informe estableció que, desde principios de 2025, varios grupos efectuaban cientos de vuelos diarios, principalmente para obtener información sobre los movimientos de las autoridades fronterizas y facilitar el contrabando de drogas y personas.

Las agencias estadounidenses señalaron específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa por el empleo de aeronaves con explosivos contra comunidades mexicanas. También documentaron ataques contra vehículos policiales y un helicóptero del Ejército mexicano.

Pese a esos antecedentes, la evaluación de inteligencia precisó que hasta entonces no existían casos conocidos de ataques con drones de los cárteles dentro de Estados Unidos, aunque advirtió sobre los riesgos para las fuerzas de seguridad de ese país.

MÉXICO Y EU REFUERZAN ACCIONES CONTRA DRONES

Ante el incremento de estas actividades, los gobiernos de México y Estados Unidos reforzaron las operaciones conjuntas de vigilancia fronteriza. Entre el 7 y el 21 de septiembre desarrollaron la operación binacional Águila Alta en la zona de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar e inhibir aeronaves comerciales que utilizan las organizaciones delictivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el despliegue permitió fortalecer el intercambio de información y los mecanismos de coordinación entre las fuerzas de ambos países, con acciones simultáneas dentro de sus respectivos territorios.

Otro episodio ocurrió durante las noches del 25 y 26 de agosto, cuando fuerzas estadounidenses neutralizaron tres drones mediante un sistema láser de alta energía en la región fronteriza de Tamaulipas.

Las autoridades militares mexicanas aclararon que la intervención ocurrió en territorio de Estados Unidos y que los aparatos servían a traficantes de personas para vigilar los movimientos de los agentes de seguridad.

El gobierno estadounidense también endureció las restricciones para la operación de estos equipos. El pasado 16 de octubre, la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió los vuelos no autorizados de drones en una franja de una milla náutica al norte de la frontera con México, desde la superficie hasta una altura de 400 pies, equivalentes a unos 122 metros.

Al anunciar esa medida, Mullin sostuvo que permitiría enfrentar las amenazas de los cárteles, proteger a los agentes federales y reforzar la seguridad del espacio aéreo fronterizo.

En México, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció en octubre que las Fuerzas Armadas mantienen especial atención sobre el uso de drones por parte del crimen organizado.

Explicó que el Ejército adquirió equipos de detección e inhibición para enfrentar estas amenazas y que mantiene operativos de coordinación con Estados Unidos.

La nueva advertencia de Mullin ante el Congreso ocurre después de esas operaciones bilaterales y coloca el uso de aeronaves no tripuladas entre los riesgos que el Gobierno de Donald Trump identifica en las actividades de los cárteles mexicanos.

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MSL