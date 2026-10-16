EU prohíbe vuelos de drones en la frontera con México

Un solado estadounidense cerca de la frontera con México, en Arizona.

Para que bandas no usen estos dispositivos para actividades ilícitas

El Gobierno de Estados Unidos puso en vigor este viernes una restricción temporal a los vuelos de drones en la zona fronteriza con México, con la que busca impedir operaciones no autorizadas y fortalecer las acciones contra organizaciones criminales que utilizan estos dispositivos para actividades ilícitas.

La disposición, anunciada por el Departamento de Transporte, entró en vigor el 16 de octubre y limita las operaciones de aeronaves no tripuladas hasta una altura de 121 metros sobre el nivel del suelo. La zona restringida incluye una franja de 1.8 metros al norte de la línea fronteriza.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, vinculó la decisión con la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad en la frontera sur y reducir los riesgos asociados con el uso de drones por parte de los cárteles.

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La medida también busca evitar que estos aparatos interfieran con los operativos de vigilancia y seguridad, además de proteger al personal federal y las instalaciones estadounidenses.

En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, acusó a las organizaciones criminales de aprovechar las debilidades de la frontera para operar con drones y advirtió que las fuerzas de su país disponen de tecnología avanzada para responder a estas amenazas, incluidas armas de energía dirigida capaces de derribar aeronaves no tripuladas.

La restricción se suma a la iniciativa Adiós, narcos, impulsada por los departamentos de Seguridad Nacional y de Guerra para detectar y neutralizar drones utilizados por grupos criminales en el contrabando y otras actividades ilegales.

Como parte de esa estrategia, la Oficina del Director de Tecnología del Departamento de Guerra prevé identificar los aparatos vinculados con estas operaciones que ingresen al espacio aéreo estadounidense y neutralizarlos.

La decisión amplía las medidas de Washington para combatir el uso de drones en la frontera, en el marco de un endurecimiento de las acciones de seguridad impulsadas por la administración Trump.

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FGR