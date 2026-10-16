Trump despide a Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca, según NYT

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, habría sido despedida por Donald Trump, según reportes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría removido a Katie Zacharia de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, a menos de una semana de haber asumido el cargo, según un reporte del diario The New York Times.

No obstante, cuestionado sobre el tema en público, el mandatario estadounidense no confirmó ni desmintió la información, sino que se limitó a contestar que le pidió a Zacharia “reconsiderar” su permanencia en el puesto debido a lo mucho que “ha sufrido” ante la prensa.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca; al frente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

Este viernes, el diario estadounidense The New York Times reportó que Zacharia ya fue removida de su cargo, de acuerdo con declaraciones directas de tres fuentes familiares con el caso.

Sin embargo, ni la Casa Blanca ni la misma Zacharia respondieron a una solicitud de información por parte del diario estadounidense, por lo que la información no fue confirmada oportunamente.

Le pedí reconsiderar, dijo Trump sobre supuesto despido de Katie Zacharia

Cuestionado sobre el tema por la prensa este viernes antes de un evento en Georgia, Trump confirmó que sostuvo una conversación con Katie Zacharia sobre su permanencia en la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, pero evitó confirmar o desmentir que haya sido despedida.

Primera conferencia de Katie Zacharia solo duró 15 minutos y tomó solamente tres preguntas. ı Foto: Reuters

El republicano explicó que, durante la conversación que tuvo con su recién nombrada secretaria de Prensa, le propuso “reconsiderar” seguir en el cargo, pues, aseguró “está sufriendo a manos de la prensa”.

Como lo reportaron en su momento agencias internacionales, Zacharia dio una primera conferencia como vocera de la Casa Blanca el martes 13 de octubre, de solo 15 minutos y tomando solo tres preguntas.

“No creo que Katie deba sufrir como está sufriendo a manos de la prensa. Le dije que creo que es mejor que sea feliz. No estoy seguro de que puedas ser feliz en este trabajo. No hay nada fácil en este trabajo”, dijo Trump, sobre su conversación con Katie Zacharia.

🚨🇺🇲Un alto funcionario de la Casa Blanca reveló a Fox News que Katie Zacharia estaría dejando su cargo como secretaria de prensa de Donald Trump.



Sin embargo, el presidente no confirmó su salida y señaló: “No creo que Katie deba ser obligada a sufrir como está sufriendo a manos… — Azucena Uresti (@azucenau) October 16, 2026

Concluyó que podría reubicar a la secretaria de Prensa a un puesto “más agradable”, pero que será a su regreso a Washington DC cuando hablará con ella.

Controversia por credenciales incompletas de abogada, posible causa del despido

Desde que se dio a conocer la noticia, agencias internacionales han especulado que la posible causa de la remoción de Katie Zacharia de la Secretaría de Prensa responde a una controversia por la legitimidad de su ejercicio como abogada.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero no tiene licencia para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos, según varias investigaciones de medios estadounidenses.

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