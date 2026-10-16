Matan a cuatro en escuela de Oregon

Tres niños de 5, 8 y 11 años, así como un maestro, murieron en un tiroteo en la primaria Silver Rail, en Bend, Oregon, Estados Unidos. El atacante, un adolescente de 16 años, también falleció tras enfrentarse a tiros con una persona, antes de la llegada de la policía.

Un niño de 7 años y una maestra de 54 resultaron heridos. El FBI participa en las investigaciones, informó su director, Kash Patel.

La escuela fue evacuada y las autoridades habilitaron un centro de reunificación familiar en la iglesia Journey Church. Más de 400 alumnos están inscritos en el plantel y todas las escuelas del distrito Bend-La Pine permanecerán cerradas este viernes, junto con sus actividades deportivas.

En tanto, el superintendente, Steven Cook, expresó sus condolencias a las familias afectadas. La gobernadora, Tina Kotek, afirmó que ninguna comunidad debería vivir una tragedia así. El exalcalde Jeff Eager dijo que el ataque era inimaginable en una ciudad considerada segura. Según un análisis de CNN, EU suma 52 tiroteos escolares este año, con 28 muertos y 48 heridos. Este caso es el número 36 en escuelas de primaria y secundaria.