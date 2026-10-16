Trump anticipa mayor ofensiva contra cárteles

El republicano, ayer, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las operaciones terrestres contra el narcotráfico apenas comienzan y todavía no alcanzan su máxima intensidad, pese a que las autoridades estadounidenses conocen las rutas y los domicilios de integrantes de los cárteles.

Durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, sostuvo que México carece de capacidad para enfrentar a estas organizaciones criminales, a las que atribuyó el control del país. Explicó que su estrategia comenzó con una ofensiva marítima, mientras las acciones por tierra permanecen en una etapa inicial.

“Todavía no hemos actuado a fondo por tierra, pero ya está empezando”, afirmó al abordar los resultados de su administración contra el tráfico de drogas.

El Dato: Donald Trump aseguró que no siente compasión por las personas a bordo de las lanchas atacadas, porque “cada uno de esos barcos mata a miles de personas” con fentanilo.

Además, el republicano sostuvo que Washington conoce las rutas que utilizan los cárteles y los lugares donde viven sus integrantes. Aseguró que las fuerzas estadounidenses ya actúan contra ellos, aunque anticipó mayores dificultades conforme avance la estrategia.

También lanzó una advertencia a los grupos criminales al asegurar que sus miembros tienen “cierto periodo de tiempo para, esencialmente, rendirse”.

Al referirse a la cooperación bilateral, el mandatario insistió en que las organizaciones del narcotráfico mantienen el control del país, pese a los esfuerzos del Gobierno federal.

“Estamos trabajando con México, pero lamentablemente los cárteles gobiernan. Se lo digo a la Presidenta y no le gusta. Es una gran mujer, una maravillosa, pero los cárteles gobiernan”, declaró.

Después, el republicano trasladó sus cuestionamientos al Gobierno mexicano, al que atribuyó la responsabilidad de combatir a estas organizaciones, pero puso en duda su capacidad para enfrentarlas. “México debería hacerlo, pero, francamente, no tiene la capacidad para hacerlo”, dijo.

En su balance sobre el combate al fentanilo, Trump aseguró que su administración redujo 67 por ciento el flujo de esta sustancia a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Afirmó que las operaciones terrestres comenzaron hace apenas unos meses y que las autoridades intensificaron las acciones contra los responsables del tráfico.

Respecto a las rutas marítimas, sostuvo que el ingreso de drogas disminuyó 97 por ciento como resultado de la ofensiva contra embarcaciones que transportan cargamentos ilícitos.

De acuerdo con la explicación del mandatario estadounidense, Washington priorizó este frente debido a las dificultades que representa su combate y al volumen de narcóticos que circula por mar.

“Queríamos hacer primero lo del mar, porque eso es más difícil. La gente no se daba cuenta de que un gran porcentaje de las drogas entra por agua”, señaló.

El presidente Trump defendió los ataques con misiles contra embarcaciones que transportan estupefacientes, y aseguró que las fuerzas estadounidenses buscan impedir las operaciones del tres por ciento restante.

También presumió los resultados de su política migratoria en la frontera con México, donde, aseguró, que durante 17 meses ninguna persona ingresó ilegalmente a territorio estadounidense.

El magnate también contrastó esa cifra con los 25 millones de migrantes que, según sus declaraciones, cruzaron sin autorización durante los cuatro años de la administración anterior.

El republicano atribuyó estos resultados a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a quienes agradeció su participación en las operaciones contra el crimen organizado.

“Nos han ayudado a conseguir la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”, afirmó durante el encuentro con policías, bomberos, paramédicos y otros integrantes de los cuerpos de emergencia.