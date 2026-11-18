El Frente Frío 6 continúa produciendo estragos en el clima de algunas entidades del país, y se espera que el jueves las afectaciones continúen; además, el frente frío número 7 comenzará a desplazarse al noreste de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente fío número 6 permanecerá sobre el golfo de México con características de estacionario; además, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, y una vaguada en niveles altos de la atmósfera al este de la península de Yucatán.

Esto generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo; y chubascos en Puebla y Yucatán.

Adicionalmente, la masa de aire polar propiciará que el ambiente permanezca entre frío y fresco durante la mañana, mientras que el evento de Norte producirá vientos fuertes en el istmo y golfo de Tehuantepec, en lac costas de Veraccurz, y en las costas de Tamaulipas.

En cuanto al frente frío número 7, este se desplazará lentamente sobre el noroeste de México, lo que favorecerá rachas fuertes de viento en la región, además de lluvias aisladas en Baja California Sur.

Los sistemas #Meteorológicos que incidirán en las condiciones del tiempo en #México, durante este día, te los explicamos en el siguientes gráfico ⬇️ pic.twitter.com/MbPJVHFSyy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026

Tiempo del 19 de noviembre

La temperatura mínimas que se espera por la madrugada del jueves es la siguiente:

De -5 a 0 grados Celsius : En zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

De 0 a 5 grados Celsius: En zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

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En cuanto a lluvias, para el jueves 19 de noviembre se pronostica lo siguiente:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Al noroeste de Chiapas, y al oeste y sur Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 milímetros: Al sur Veracruz, y al este Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Al suroeste Campeche, y al sur de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Adicionalmente, en cuanto al evento norte, rachas de viento, y oleaje, se pronostica lo siguiente:

Evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora: En el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Evento de “Norte” de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, durante la mañana: Al centro y sur de las costa de Veracruz

Evento de “Norte” de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: costa de Tamaulipas

Viento de 10 a 20 kilómetros por hor a con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Tabasco y Campeche

Oleaje de 3 a 4 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, así como el golfo de Tehuantepec

Oleaje de 2 a 3 metros de altura : costas de Jalisco, Colima, Michoacán, centro y sur de Veracruz, y Tabasco

Oleaje de 1 a 2 metros de altura: Costas de Guerrero, Tamaulipas y Campeche

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN

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