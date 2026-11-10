¿Cuándo inicia el invierno 2026? Se pronostican 56 frentes fríos

La temporada más fría del año está cada vez más cerca, por lo que en La Razón te compartimos todo lo que debes saber sobre el invierno 2026 para que tomes las precauciones necesarias.
El invierno está rodeado de muchas festividades, reuniones y momentos únicos, pero también está marcado por ser la temporada en la que se registran numerosos frentes fríos, y este año se pronosticaron 56 de estos.
De manera oficial el invierno en México iniciará el 1 de diciembre, y se tiene previsto que el evento de El Niño genere que el invierno sea más húmedo, con posibles nevadas en algunas entidades, y con una temperatura más baja.
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Frentes fríos en México 2026 – 2027
El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que este 2026 se registrará un total de 56 sistemas frontales, representando un incremento de seis eventos comparando el promedio histórico de 50 que se tenía hasta el momento.
Precisaron que se espera que la mayor parte de los frentes fríos se registren entre noviembre y febrero, por lo que en el país se esperan al menos cuatro meses con temperaturas bajas.
El total de los sistemas fontales que se esperan cada mes durante esta temporada son:
- 8 en noviembre
- 9 en diciembre
- 8 en enero
- 7 en febrero
- 6 en marzo
- 6 en abril
- 2 en mayo
Durante esta temporada, se recomienda a las personas tomar acciones de prevención de riesgos dentro de sus viviendas, tales como no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar espacios cerrados para evitar intoxicaciones.
Asimismo, se recomienda vestirse en capas para prevenir exposición a cambios bruscos de temperatura, y mantener especial cuidado en menores de edad, adultos mayores, y personas con sistema inmune comprometido.
¿Qué son los frentes fríos?
Un frente frío es un fenómeno producido por inestabilidad atmosférica, y durante estos se puede sentir un descenso en la temperatura, así como heladas, vientos intensos, un fuerte oleaje, nubosidad y hasta lloviznas.
En México la temporada de frentes fríos se registran desde septiembre hasta mayo, pero cada año su frecuencia y duración varía según la temporada invernal, por lo que en este 2026 se espera que los 56 sistemas frontales se distribuyan durante esos meses.
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