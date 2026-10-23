Tlalpujahua inicia la Feria de la Esfera 2026 en Michoacán

La exhibición comercial y la venta de adornos navideños se concentran en la edición 27 de la Feria de la Esfera.

El Pueblo Mágico de Tlalpujahua, resguardado entre los frondosos bosques de pino de la sierra michoacana, ya recibe a miles de visitantes locales y extranjeros con el arranque de la edición 27 de la Feria de la Esfera. Este festejo llena de color y tradición a la comunidad de cara a las celebraciones de fin de año.

Las actividades iniciaron el 7 de octubre y estarán disponibles hasta el 18 de diciembre. La temporada constituye el principal motor económico para la economía de la zona, activando los ingresos de hoteles, restaurantes y diversos comercios de la región montañosa de Michoacán.

Durante este periodo, más de 650 talleres familiares transforman la localidad en un aparador artesanal. El evento de este año cuenta con una distinción especial: la integración de las primeras certificaciones de Indicación Geográfica, avaladas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La Casa de las Artesanías de Michoacán otorgó constancias oficiales a 54 maestras y maestros artesanos. Este sello garantiza a la ciudadanía que cada pieza adquirida cumple de manera estricta con los estándares de origen, calidad y técnica tradicional de elaboración.

La reactivación económica de la temporada de invierno y la apertura de talleres artesanales destacan en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua. ı Foto: Especial.

El gobierno de la entidad señaló que la certificación es el resultado de una rigurosa labor de verificación directa en la zona de producción. A la par, se instaló el Comité Local de Preservación para cuidar el legado cultural de la región.

Este órgano comunitario busca defender los conocimientos milenarios del vidrio soplado frente a la entrada de productos elaborados masivamente de forma industrial o mediante imitaciones baratas que afectan al sector artesanal.

“Buscamos brindar al turismo la total certeza de que están llevando a sus hogares una obra de arte genuina, hecha a mano y amparada por la ley”, precisó la administración estatal durante el acto oficial de apertura de la feria.

Además de realizar compras navideñas, los asistentes tienen la posibilidad de vivir una experiencia interactiva en los talleres comunitarios. Ahí presencian la transformación del vidrio soplado al fuego, el proceso de plateado y la etapa final de pintado manual.

Con sus emblemáticas fachadas de cantera rosa, su profunda raíz minera y una amplia oferta gastronómica propia para el clima frío, Tlalpujahua se posiciona entre los destinos más atractivos de otoño e invierno en la República Mexicana.

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JVR