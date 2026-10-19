Liderazgos de Morena cierran filas con Carlos Torres Piña en Michoacán

Diputados federales, autoridades municipales y representantes de distintas expresiones de izquierda en Michoacán reconocieron la conclusión del proceso interno de Morena y manifestaron su decisión de cerrar filas con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante la rueda de prensa, Manuel López Meléndez llamó a cerrar filas con el coordinador y fortalecer el trabajo conjunto, al considerar que la unidad de los distintos liderazgos es indispensable para consolidar el proyecto de transformación en Michoacán.

Manuel López Meléndez, Marcela Velázquez y otros referentes michoacanos ratificaron su apoyo a los resultados de la encuesta interna. ı Foto: Morena Michoacán

Por su parte, la diputada federal Marcela Velázquez expresó su confianza en que Morena llegará unido al proceso electoral de 2027. Sostuvo que, por encima de cualquier aspiración individual, el objetivo compartido es garantizar la continuidad del movimiento y avanzar hacia el segundo piso de la Cuarta Transformación en Michoacán.

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El diputado federal José Luis Cruz Lucatero reconoció que el proceso interno ha concluido y manifestó su incorporación al proyecto encabezado por Torres Piña. Señaló que Morena forma parte de uno de los movimientos políticos más importantes de América Latina, con más de 10 millones de afiliados, por lo que hizo un llamado a privilegiar la unidad y actuar con responsabilidad frente a los desafíos que vienen.

Dirigentes y legisladores descartaron divisiones e hicieron un llamado a sumar esfuerzos de cara al proceso electoral de 2027. ı Foto: Morena Michoacán

Uno de los posicionamientos centrales fue el de Martín García Avilés, dirigente del Movimiento Amplio de Izquierda (MAÍZ), quien recordó que esta organización nació para fortalecer el proyecto de izquierda en Michoacán. Reconoció que Torres Piña construyó la mejor estrategia durante el proceso interno, demostró capacidad política, habilidad táctica e inteligencia para obtener el resultado de la encuesta, posteriormente ratificado mediante el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones y aprobado por unanimidad.

García Avilés explicó que el MAÍZ decidió cerrar filas con el coordinador porque desconocer el resultado habría significado desacreditar las decisiones de Morena a nivel nacional y desatender el llamado a la unidad formulado por la dirigencia estatal. Subrayó que, una vez concluida la competencia interna, corresponde a todas las expresiones asumir sus resultados y contribuir al fortalecimiento del movimiento.

Representantes de distintas expresiones políticas en el estado llamaron a la unidad tras concluir el proceso interno de Morena. ı Foto: Morena Michoacán

En el mismo sentido, Juan Pablo Puebla, representante de Alianza por la Transformación, reconoció que en toda contienda democrática existen proyectos y posiciones diferentes, pero finalmente el movimiento toma una decisión que debe respetarse. Recordó que, a diferencia de lo ocurrido cuando Cristóbal Arias no respaldó a Raúl Morón, Carlos Torres Piña sí cerró filas con Morón en 2024, por lo que consideró que hoy corresponde actuar con la misma responsabilidad política.

Puebla sostuvo que es momento de actuar con humildad y entender que ninguna expresión puede alcanzar por sí sola los objetivos de Morena. Planteó la necesidad de sumar y multiplicar esfuerzos con la ciudadanía para construir una mayoría superior al millón de votos en Michoacán. También reconoció la actitud prudente de Torres Piña, su disposición para tocar todas las puertas y mantener abierto el diálogo con los distintos liderazgos, por lo que anticipó que existen condiciones para alcanzar nuevos acuerdos.

Integrantes del partido señalaron que el objetivo central es garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación en la entidad. ı Foto: Morena Michoacán

Finalmente, el representante de Alianza por la Transformación destacó que Michoacán tiene una oportunidad de impulsar un relevo generacional en su vida política y consideró que Carlos Torres Piña representa a una nueva generación de dirigentes capaces de superar los excesos del ejercicio del poder, construir acuerdos y colocar el interés colectivo por encima de las aspiraciones personales.

Los posicionamientos expresados durante la rueda de prensa reflejaron la coincidencia de distintas corrientes y liderazgos en reconocer el resultado del proceso interno, respaldar la coordinación de Carlos Torres Piña y trabajar por la continuidad de la Cuarta Transformación en Michoacán.

En la rueda de prensa participaron Manuel López Meléndez, presidente municipal con licencia de Panindícuaro y líder estatal de Michoacán en Movimiento; Jeanette Márquez Capiz, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; Rocío Cervantes Huaracha, secretaria de Jóvenes del CEE de Morena; Sandra Olimpia Garibay Esquivel, diputada local; Marcela Velázquez Vázquez y José Luis Cruz Lucatero, diputados federales; Víctor Hugo Zurita Ortiz, exdiputado local, consejero estatal de Morena e integrante de Michoacán en Movimiento; Martha Fabiola Contreras Negrete, exregidora de Uruapan, consejera estatal de Morena e integrante de Michoacán en Movimiento; Martín García Avilés, dirigente del Movimiento Amplio de Izquierda (MAÍZ), y Juan Pablo Puebla Arévalo, exdiputado local y dirigente de Alianza por la Transformación de Michoacán.

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