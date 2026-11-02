Ante el descenso de la temperatura entregan cobijas

Un trío de personas en situación de calle conviven bajo los primeros rayos del sol, en enero pasado.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que desde este domingo inició el programa “En temporada de frío la Ciudad te Cuida y te Cobija” que dará a personas en situación de calle y gente que vive en las zonas altas de la capital cenas calientes, pan, café y cobijas.

El Tip: La Comisión Nacional del Agua prevé una temperatura mínima de 11 a 13 grados centígrados para hoy en la capital del país, así como viento de 10 a 20 kilómetros por hora.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, la mandataria local señaló que las acciones comenzarán con la atención a personas que viven en la calle, a quienes se les ofrecerán alimentos calientes diariamente y cobijas para protegerse de las bajas temperaturas.

De acuerdo con el más reciente censo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en la Ciudad de México hay mil 124 personas en situación de calle, de las cuales 86 por ciento es hombre, 14 por ciento, mujer y 1.5 por ciento pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+.

89.5 Por ciento de personas tiene entre 18 y 60 años

Los datos indican que la alcaldía Cuauh-témoc es donde hay más personas con este estatus con 616, seguida de Venustiano Carranza, con 89, e Iztapalapa, con 88.

Asimismo, recomendó a la población vacunarse contra la influenza, Covid-19 y neumococo para contar con protección durante los meses de bajas temperaturas.

“Quiero convocar a la ciudadanía a tener una empatía con los que están afuera, con los que están en la calle, con los que están sufriendo. Queremos que el calor de la ciudad solidaria pueda más que el frío del invierno”, expresó.