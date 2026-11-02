Cuestiona Morena uso de recursos en alcaldías

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, afirmó que las contrataciones para un par de estatuas y la adquisición de un dron por parte de la alcaldía Xochimilco, de Circe Camacho Bastida, se tienen que investigar y aclarar.

En la conferencia La Chilanguera, el líder guinda afirmó a La Razón que la transparencia es un tema importante en cualquier democracia; además, consideró que hay autoridades capitalinas que tendrían que indagar estos hechos.

“La transparencia es regla de oro en la democracia, obviamente es lo deseable que se conozca a fondo este tema, pues hay órganos internos de control, hay una Secretaría de la Contraloría, está la Auditoría Superior de la Ciudad”, expuso García González.

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El Dato: La Contraloría capitalina informó que lleva a cabo una investigación sobre la adquisición por parte de Xochimilco del dron de casi dos millones de pesos.

Esto, luego de que el pasado 17 de agosto este diario informó que la administración de Camacho Bastida dio por adjudicación directa un millón 998 mil 274 pesos por un dron cuyo paradero, factura, usos, modelo, marca y fabricante, son totalmente desconocidos.

Al respecto, la empresa Evolution Simbiotics, S.A. de C.V., aclaró que el proyecto contemplaba dos equipos, uno de 233 mil 132 pesos y otro de 131 mil 59 pesos. Sin embargo, el contrato revisado por esta rotativa establecía sólo un equipo aéreo; además, no había más documentación sobre el aparato.

Éste no es el único caso señalado a la administración morenista, pues el pasado 27 de octubre La Razón informó que vecinos de Xochimilco cuestionaron a la alcaldía por dos contratos para un par de estatuas, las cuales tuvieron un aumento en su costo luego de un convenio modificatorio tras su finalización.

25 Por ciento ha subido el narcomenudeoen Iztacalco

La autoridad capitalina además informó vía transparencia que el costo inicial de las estatuas de bronce Trajinero y Nochanejua, también conocida como Fuente de los Ajolotes, era de tres millones de pesos por las dos; no obstante, el acuerdo cambió y el costo subió a tres millones 750 mil pesos.

En el acuerdo modificatorio, la demarcación no justificó el cambio de los recursos entregados al escultor de Tlalpan Emilio Juárez Sánchez, de quien además no se registró información de que tuviera experiencia en este tipo de trabajos.

Las decisiones de elegir a un artista de otra alcaldía, así como nombrar a una escultura Trajinero y no “remero”, fueron cuestionadas por los habitantes de esta zona territorial gobernada por Morena.

“Que fuera más consciente. El gobierno de la alcaldía toma decisiones sin preguntar y nosotros ya no lo vamos a pelear. Ojalá y nos dieran apoyos, pero bueno. Ahí dice trajineros y nosotros somos remeros, pero no les importó”, expresó un remero.

Si bien en otros casos de presuntas irregularidades en demarcación de oposición, Morena solicitó a la Contraloría capitalina investigar los casos, en éste García González se limitó a decir que deben investigarse los hechos expuestos.

“Desde nuestro movimiento, siempre la posición va a ser que haya claridad en cuanto al uso del presupuesto público y que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, comentó.

116.2 Mdp destinó Iztacalco para la seguridad en 2026

SEGURIDAD EN IZTACALCO. Luego de que este diario informara que la alcaldía Iztacalco, encabezada por la morenista Lourdes Paz Reyes, redujo 23.87 por ciento el presupuesto de su demarcación para seguridad, Gacía González aseveró que el dinero de las demarcaciones para este rubro se debe invertir para éste.

El dirigente local guinda comentó que su partido tiene interés en que el dinero de los contribuyentes se invierta para esta clase de rubros, los cuales han dejado múltiples estragos bajo el mandato de la actual alcaldesa de la zona.

“El tema de Iztacalco, hay en la ciudad una reducción general de los delitos de alto impacto. Del tema en puntual del narcomenudeo, yo creo que la Secretaría de Seguridad podría informar más y también del presupuesto, como decíamos hace rato, el presupuesto de seguridad de las alcaldías, pues se tiene que usar en esos temas, y vemos bien. Que así sea también en Iztacalco”, expuso el exdiputado.

Este diario detalló que, información entregada por la autoridad, el gobierno redujo 36 millones 445 mil 818 pesos al presupuesto de seguridad, mientras las carpetas de investigación por casos de narcomenudeo se han mantenido.

Además, hasta la publicación no había datos sobre recursos ejercidos en seguridad durante el primer trimestre de 2025.