Gasta Servimet 3.9 mdp mensuales en los baños públicos; hay algunos que carecen de insumos

Un hombre pasa frente al sanitario instalado en la Ciudadela, en octubre pasado.

La paraestatal Servicios Metropolitanos (Servimet) paga 38 mil 309 pesos mensuales por cada baño público inteligente de la Ciudad de México para su mantenimiento preventivo, que incluye verificar diariamente que tenga papel higiénico, jabón y otros insumos. Sin embargo, La Razón observó que 70 por ciento de los módulos que daban servicio carecía de papel.

Ignacio Ramírez y Plaza de la República: Papel, Agua, jabón, Vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Durante octubre, esta casa editorial visitó los 15 sanitariosde la red. Aunque Servimet reconoce que 13 están en operación, sólo 11 recibían a usuarios al momento de las visitas: siete no tenían papel higiénico, tres carecían de jabón o lo tenían demasiado diluido y en dos no había agua corriente para lavarse las manos.

San Antonio Abad (Línea 2 del Metro): Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

En respuesta a una solicitud de transparencia, la entidad reconoció que los sanitarios ubicados en Chabacano y Melchor Ocampo no operaban por falta de conexiones. A éstos se sumaron los módulos de Ignacio Ramírez y Ciudadela, que, pese a formar parte de los 13 reportados como activos, tampoco recibieron a usuarios durante los recorridos hechos.

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Afuera de estación La Villa-Basílica: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

El Dato: La mayor parte de las actividades de mantenimiento se realiza diariamente, aunque otras tienen frecuencia quincenal y las menos, mensual.

José María Morelos y Balderas: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Outdoor México Servicios Publicitarios es la empresa que da el servicio de mantenimiento preventivo, compuesto por 14 actividades para cada baño. Entre ellas están la limpieza y calibración de sensores de presencia, la revisión de válvulas y fluxómetros, la limpieza de dispensadores, la verificación de los sistemas de descarga, la revisión de conexiones eléctricas y la sanitización profunda.

Calzada de Tlalpan y Xotepingo: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

En el marco del Mundial de Futbol, realizado en junio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México anunció en mayo la instalación de estos inodoros con el objetivo de brindar espacios seguros y limpios a los capitalinos y visitantes para realizar sus necesidades básicas. Tras su uso, cada baño se lleva a cabo un aseo automático.

Baranda y Avenida de la República: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

“Hay muchas ciudades en donde estos programas fracasaron por falta de mantenimiento. La Jefa de Gobierno (Clara Brugada), nos pidió que suceda exactamente lo contrario, que haya casi casi un exceso de mantenimiento que sin duda será la clave del éxito para este nuevo servicio público”, dijo el titular de Servimet, Carlos Mackinlay Grohmann, en la presentación de estas estructuras el 27 de mayo, cuando se prometieron 26 unidades para finales del año.

Jardín del Arte (B): Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

9 Minutos tiene el usuario para utilizar el baño inteligente

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los baños fueron adquiridos por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como el Fondo Mixto de Promoción Turística. La administración corresponde al Servimet.

San Antonio Abad y Tlaxcoaque: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Así, las autoridades destinan 38 mil 309 pesos, con IVA incluido, para el mantenimiento cada escusado. De esta manera, se destinan al menos 498 mil 20 pesos mensuales si se considera sólo el mantenimiento de las 13 unidades que sí operan.

Pero el mantenimiento preventivo no es el único concepto contemplado en los documentos. La misma empresa presentó 230 mil 268 pesos en total por servicio para 55 conceptos de mantenimiento correctivo con costos individuales que contemplan reparaciones o sustituciones de componentes como sensores, motores, extractores, luminarias, válvulas, secadores de manos y dispositivos de control.

Calle del Oro y Plaza Villa de Madrid (A): Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

A ello se suman 479 mil 818 pesos por el monitoreo remoto de sensores, controladores, accesos y dispositivos conectados, para el periodo del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2026. En conjunto, el costo estimado de estos servicios para los 13 módulos asciende a tres millones 971 mil 326 pesos.

Hacer uso de uno de los baños inteligentes tiene un precio de siete pesos, por lo que para cubrir esa cantidad únicamente con los ingresos por entradas sería necesario registrar 567 mil 332 accesos.

Sin embargo, hasta el 14 de septiembre, los baños de la Ciudad de México habían registrado 64 mil 468 servicios mecánicos, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia. Esta cifra equivale a poco más de 11 por ciento de los accesos necesarios para cubrir el costo estimado de los servicios.

Liverpool y Av. Chapultepec: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Mackinlay Grohmann afirmó en entrevista con La Razón que el personal recorre los baños dos, tres o hasta cuatro veces al día para reponer jabón y toallas, además de revisar su funcionamiento.

El Tip: El servicio del sanitario público inteligente se puede pagar en efectivo, con la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con un plástico bancario de débito o crédito.

También reconoció que las bajas de voltaje pueden provocar problemas en algunos sanitarios de Cuauhtémoc y que los botes de basura eran pequeños, por lo que revisaría eso para otras instalaciones.

“Cuando hay una baja de la energía eléctrica, del voltaje, y eso nos pasa en algunos de Cuauhtémoc. Lo que estamos haciendo es instalar poco a poco un sistema de supervisión automático de todas las cabinas, en donde tengamos una sala en donde se pueda monitorear absolutamente todo y ahí nos damos cuenta de que aquí hay un problema. Entonces mandamos a alguien enseguida”, dijo.

Jardín del Arte (A): Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Sobre el costo del servicio, Mackinlay Grohmann explicó que la tarifa de siete pesos que pagan los usuarios no cubre la totalidad de la operación y que se apoyan en mecanismos como los parquímetros para subsidiar los sanitarios.

“Recuperamos un porcentaje del costo y Servimet tiene muchos instrumentos para generar recursos. Estamos ofreciendo realmente un servicio público a personas que realmente lo necesitan”, sostuvo.

El funcionario confió en estabilizar el financiamiento hacia finales de año o principios de 2027 y mencionó la publicidad como una posible fuente adicional de ingresos, sujeta a trámites correspondientes.

Avenida México y Av. Guadalupe I.R.: Papel, Agua, jabón, vandalismo Fotos e imagen satelital|Fernanda Rangel y Google Earthl|La Razón

Según los datos de transparencia, el baño de Plaza de la República, ubicado a unas calles del Monumento a la Revolución, tuvo la mayor cantidad de servicios hasta el 14 de septiembre, con 10 mil 783.

Le siguió Calle del Oro B, con siete mil 918, y en tercer lugar quedó Ignacio I. Ramírez, con siete mil 139 servicios. Éste último fue uno de los módulos que durante los recorridos de La Razón no funcionaba.

7 Sanitarios de este tipo se instalaron en la primera etapa

LOS RECORRIDOS. Pese a ser el módulo con más servicios registrados, Plaza de la República no tenía agua corriente ni jabón para lavarse las manos. Aunque el interior se encontraba limpio y la taza en buenas condiciones, uno de los dispensadores tenía papel higiénico y el otro estaba vacío.

En Ignacio Ramírez, que ocupó el tercer lugar en número de servicios, los problemas eran de funcionamiento, ya que por fallas en el sistema la puerta podía abrirse sin realizar el pago y, por ello, el sistema automático de limpieza no se activaba por lo que estaba sucio.

Un caso similar fue el de Ciudadela que no tenía sistema, pero ahí el baño permanecía cerrado con candado para evitar que la gente lo usara como en Ignacio I. Ramírez.

En Liverpool, el interior estaba limpio, había papel en los dos dispensadores, agua y jabón, aunque éste último se encontraba algo diluido. En Basílica también había papel, jabón y agua, mientras que en Xotepingo se encontraron los dos dispensadores abastecidos y aromatizante suficiente para evitar malos olores.

En los dos módulos de Jardín del Arte, el suministro de papel era desigual: uno tenía y el otro no. Ambos contaban con agua, pero el jabón estaba diluido y producía poca espuma.

En el baño de Parque San Luis Potosí, el primero que visitó La Razón, el espacio estaba limpio y contaba con agua, jabón y aire para secarse las manos, pero no tenía papel.

En Xochimilco, aunque el baño aparentaba estar en buenas condiciones, el sistema automático no higienizaba la taza después de cada uso. El lavabo también presentaba fallas: arrojaba demasiada agua y se activaba incluso cuando las personas no intentaban lavarse las manos.

VALIDADORES, OTRO COSTO. Conduent Solutions México es la empresa encargada de instalar y dar mantenimiento a los validadores de pago, que utilizan el mismo modelo que los del Sistema de Movilidad Integrada.

Servimet paga a esta empresa 23 mil 659.35 pesos mensuales por el mantenimiento preventivo de cada validador, si se consideran los 13 equipos instalados, el costo asciende a 307 mil 571.55 pesos.

A esto se suman 234 mil 577 pesos por la instalación y puesta en marcha del servicio integral de cada unidad, así como nueve mil 280 pesos por los trabajos correctivos, que se cobran conforme se requieran.

ANALIZAN AMPLIAR RED

El director de Servimet, Carlos Mackinlay Grohmann, prevé ampliar la red de baños públicos inteligentes de 15 a 27 al finalizar 2026.

La ampliación representa 12 módulos adicionales a los que actualmente integran la red, además de la puesta en marcha de los dos baños que al momento no tienen conexiones por lo que no dan servicio.

“La Jefa de Gobierno (Clara Brugada Molina) nos ha pedido más baños todavía. Entonces estamos viendo en primer lugar cómo financiar el mantenimiento, pero sí le estamos encontrando la manera y financiar el contrato de tecnología”, mencionó en entrevista con La Razón.

Fernanda Rangel

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