EL NIÑO podría dejar casi medio millón de muertes en el planeta

EL ACTUAL episodio de “El Súper Niño” podría anticipar cómo será un mundo más cálido. Un estudio de la Universidad de Chicago proyecta 451 mil muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y febrero de 2027, en comparación con un año normal. Los investigadores estiman que las temperaturas sobre tierra estarán 1.2 grados Celsius por encima de lo habitual y que habrá 44 por ciento más días de calor extremo. El Sahel africano, el sudeste asiático, India y Brasil serán las regiones más afectadas. En México, la estimación ronda las 990 muertes adicionales.

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