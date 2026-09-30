Cerca de mil decesos en México

EL NIÑO podría dejar casi medio millón de muertes en el planeta

El episodio de “El Súper Niño” podría anticipar cómo será un mundo más cálido; investigadores estiman que las temperaturas sobre tierra estarán 1.2 grados Celsius por encima de lo habitual

EL NIÑO podría dejar casi medio millón de muertes en el planeta
EL NIÑO podría dejar casi medio millón de muertes en el planeta Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

EL ACTUAL episodio de “El Súper Niño” podría anticipar cómo será un mundo más cálido. Un estudio de la Universidad de Chicago proyecta 451 mil muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y febrero de 2027, en comparación con un año normal. Los investigadores estiman que las temperaturas sobre tierra estarán 1.2 grados Celsius por encima de lo habitual y que habrá 44 por ciento más días de calor extremo. El Sahel africano, el sudeste asiático, India y Brasil serán las regiones más afectadas. En México, la estimación ronda las 990 muertes adicionales.

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