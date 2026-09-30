Ve Corral “imposición” de Morena

Y nos cuentan que el que se anda otra vez saliendo del Corral es Javier, el senador actualmente de la bancada de Morena que lleva ese apellido, y a quien aparentemente no agradó que el alcalde con licencia de Ciudad Juarez, Cruz Pérez Cuéllar, ganara la encuesta de Morena y se convirtiera en el coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua. Nos dicen que de lo anterior da cuenta el que haya replicado en las benditas redes una publicación que cuestiona el perfil de quien se prevé que se convierta en candidato de Morena a la gubernatura el año entrante. No es la primera vez, nos hacen ver, que el expanista se aparta del planteamiento mayoritario dentro del partido Morena. Ahora, nos aseguran, lo hizo al utilizar una publicación que desde el título pone en duda la aplicación de la encuesta por parte del partido que lo cobija en el Senado al señalar que lo que se dio en el caso de Cruz fue “una imposición”. ¿Qué dirán las dirigentes morenistas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández? Pendientes.

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