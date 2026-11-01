CDMX dará cenas calientes y cobijas a personas en situación de calle por temporada invernal

Distribución de cobijas de "La Ciudad te Cuida y te Cobija", en 2024.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el inicio del programa “En temporada de frío la Ciudad te Cuida y te Cobija”, que consiste en brindar cenas calientes, pan, café y cobijas a personas en situación de calle y habitantes de zonas altas de la Ciudad de México.

En un mensaje en video, la mandataria capitalina señaló que las acciones comenzarán con la atención a personas que viven en la calle, a quienes se les ofrecerán alimentos calientes diariamente y cobijas para protegerse de las bajas temperaturas.

Asimismo, recomendó a la población vacunarse contra la influenza, Covid-19 y neumococo para contar con protección durante los meses de bajas temperaturas.

TE RECOMENDAMOS: CDMX Detienen a 3 personas por construcción irregular en suelo de conservación en Tláhuac

“Quiero convocar a la ciudadanía a tener una empatía con los que están afuera, con los que están en la calle, con los que están sufriendo. Queremos que el calor de la ciudad solidaria pueda más que el frío del invierno”, expresó.

La Jefa de Gobierno recordó que ya inició la temporada de frentes fríos, aunque no precisó el calendario ni la cantidad de jornadas de atención que se desplegarán.

Arrancamos la atención invernal con cenas calientes, entrega gratuita de cobijas y jornadas de vacunación. En temporada de frío, ¡la Ciudad de México te cuida y te cobija! pic.twitter.com/wtydxjeXEq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 1, 2026

¿Cuántos frentes fríos se esperan en México en la temporada 2026-2027?

Para la temporada de frentes fríos 2026-2027, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé 56 sistemas frontales que mantendrán a la República con temperaturas mínimas hasta mayo del próximo año.

Con el ingreso del frente frío más reciente, suman cuatro sistemas en lo que va de septiembre. De acuerdo con el pronóstico, antes de terminar el 2026 se esperan 27 frentes fríos:

Septiembre: 3

Octubre: 7

Noviembre: 8

Diciembre: 9

Mientras tanto, para los primeros cinco meses de 2027 se prevén 29 frentes fríos:

Enero: 8

Febrero: 7

Marzo: 6

Abril: 6

Mayo: 2

De acuerdo con @conagua_clima, para la temporada de ❄️ #FrentesFríos 2026-2027, que estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo, estos son los sistemas que se pronostican:



⚠️ Recuerda consultar solo fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/FUIsQB3jhN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2026

Con información de César Huerta.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr