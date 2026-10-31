Vinculan a proceso a Salvador ‘N’ por envenenamiento de perros en el Parque España

Tras presuntamente participar en el envenenamiento de al menos cuatro perros en el Parque España, Salvador “N” fue vinculado a proceso, por el delito de maltrato y crueldad animal, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acreditarse su responsabilidad en la muerte de cuatro canes, tras presuntamente plantar cebos de carne con insecticida metomilo en el Parque España y en las inmediaciones de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Salvador “N”, de 58 años podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Durante la audiencia, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Salvador “N”, quien permanecerá recluido en el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, adonde fue trasladado tras su aprehensión, el pasado 30 de octubre. Además, la autoridad judicial otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Salvador "N", detenido por envenenamiento de perros en la colonia Condesa. ı Foto: FGJCDMX

Al menos 4 perros han muerto por envenenamiento

Sobre el caso, la FGJCDMX recordó que desde el pasado 27 de octubre se reportaron “varios” perros con síntomas de intoxicación después de pasear por el Parque España. Desde entonces, cuatro caninos han muerto y la institución cuenta con tres denuncias de sus cuidadores.

Durante recorridos en el parque, personal de la fiscalía y autoridades capitalinas encontraron 14 cebos de carne con cápsulas que contenían metomilo, un insecticida altamente tóxico.

Salvador “N” fue identificado como sospechoso tras el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del Parque España, y a partir de las líneas de investigación desarrolladas por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Posteriormente, el 30 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron al sospechoso en la colonia Condesa por el delito de resistencia de particulares, luego de que presuntamente agredió a policías durante su detención.

Más tarde, a las 13:55 horas, agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión contra Salvador “N” por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal.

Salvador "N", detenido por envenenamiento de perros en la colonia Condesa. ı Foto: FGJCDMX

¿Qué dice el Código Penal sobre el envenenamiento animal?

La FGJCDMX recordó que el artículo 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal contempla una pena de 2 a 6 años de prisión para quien cometa actos de maltrato o crueldad contra cualquier animal y le provoque dolosamente la muerte. Además, establece una multa de 600 a mil 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 equivale a entre 70 mil 386 y 140 mil 772 pesos.

Asimismo, enfatizó que en el caso de envenenamiento u otros métodos “que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal”, la pena máxima podría aumentar hasta en dos terceras partes, es decir, hasta 10 años de prisión, así como la sanción económica equivalente.

“La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar la posible participación de otras personas y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con el envenenamiento de animales en la zona”, sostuvo la institución.

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cehr