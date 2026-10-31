Disfrutaron un millón 600 mil personas el décimo Gran Desfile de Día de Muertos de CDMX

Así se vivió el Gran Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2026.

La décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México reunió a un millón 600 mil personas, quienes disfrutaron del recorrido comparsas, agrupaciones musicales y colectivos artísticos e instituciones, que llenaron de tradición el Paseo de la Reforma.

El desfile, en el que participaron 4 mil personas, inició a las 14:00 horas y se rindió homenaje a la bailarina, escritora y coreógrafa Nellie Campobello; al escritor Juan Rulfo; al cantautor Juan Gabriel, y al cineasta Emilio “El Indio” Fernández.

Así se vivió el Gran Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó el valor cultural del Día de Muertos, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

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“En la Ciudad de México, hasta la muerte se celebra con alegría, memoria y tradición. Nuestro Desfile de Día de Muertos es una muestra de nuestras raíces, de nuestra riqueza cultural y del amor con el que recordamos a quienes ya no están. ¡Que viva el Día de Muertos! ”, expresó en la red social X.

En la Ciudad de México, hasta la muerte se celebra con alegría, memoria y tradición. Nuestro Desfile de Día de Muertos es una muestra de nuestras raíces, de nuestra riqueza cultural y del amor con el que recordamos a quienes ya no están.



Porque el #DíaDeMuertos es una rebelión… pic.twitter.com/cSPF4imeQ0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 31, 2026

La memoria de Nellie Campobello estuvo presente mediante una calaverita monumental, dedicada a su 40 aniversario luctuoso. La representación de Juan Rulfo, cuya obra literaria dio vida a universos donde los muertos dialogan con los vivos, se incorporó a través de un globo monumental, en el marco del 50 aniversario de su fallecimiento.

El cine mexicano estuvo representado con el carro alegórico “María Candelaria”, dedicado a Emilio “El Indio” Fernández por su 40 aniversario luctuoso. La propuesta retomó el nombre de una de las películas más reconocidas de su filmografía para destacar su legado cinematográfico.

Así se vivió el Gran Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

La música rindió homenaje a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento, con las propuestas “El gran concierto” y “Mojigangas Amor Eterno”, presentadas por las agrupaciones La Roblera y De la Noche. Ambas recordaron la trayectoria del intérprete y compositor, cuya obra continúa presente en celebraciones, reuniones familiares y despedidas.

Con la llegada de los contingentes al Zócalo de la Ciudad de México, concluyó el décimo Gran Desfile de Día de Muertos, una jornada que reunió a artistas, colectivos, agrupaciones musicales y comunidades para celebrar las tradiciones mexicanas y mantener viva la memoria de quienes ya no están.

Para consultar las actividades con motivo del Día de Muertos, está disponible la Cartelera de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Facebook, X, Instagram y YouTube.

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cehr