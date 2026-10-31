Detienen a 30 personas durante operativo por el Gran Premio de México de Fórmula 1

Aficionados de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 30 de octubre de 2026.

Al menos 30 personas fueron detenidas el pasado 30 de octubre por presuntas irregularidades en acreditaciones para ingresar al primer día del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante el primer día del operativo de seguridad, oficiales de la corporación también recuperaron 20 boletos, identificaron 36 acreditaciones falsas y aseguraron cinco drones que no tenían permiso para sobrevolar el perímetro del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

En la red social X, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, precisó que las personas detenidas contaban con acreditaciones falsas.

Más temprano este 31 de octubre, el Jefe Tauro supervisó el despliegue de los más de 4 mil 300 policías encargados de la seguridad de las y los asistentes al evento automovilístico.

Entre las acciones para la prevención de accidentes viales, la SSC aplicó 426 pruebas de alcoholemia a conductores durante el operativo, de las cuales 42 resultaron positivas. Al respecto, Vázquez Camacho informó que se realizaron 365 pruebas de sensibilización a través del programa “Conduce Sin Alcohol”.

Por otra parte, servicios de emergencia han brindado 10 atenciones prehospitalarias, además de un traslado, aunque la SSC no ofreció detalles del paciente.

La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito mantiene un despliegue de 237 elementos y 24 patrullas, además de 3 ambulancias y 3 motopatrullas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Asimismo, personal de la Policía Turística brindó apoyo en 37 ocasiones mediante servicios de traducción para facilitar la atención a visitantes extranjeros.

Para agilizar el tránsito vehicular y orientar a los automovilistas, la SSC destinó a más de 800 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados por 250 motopatrullas y 10 grúas que operan en las vialidades cercanas al circuito.

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) también participa en el dispositivo en coordinación con autoridades de OCESA, empresa organizadora del evento. Para tareas de supervisión y vigilancia, cuentan con 153 patrullas.

Pablo Vázquez Camacho señaló que el dispositivo de seguridad continuará hasta este domingo 1 de noviembre, cuando terminan las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México.

#Importante | Con motivo del Operativo de Seguridad y Vialidad instruido por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, para el Gran Premio de la Ciudad de México de @F1, este día acudí a la supervisión del despliegue de los más de 4,300 policías de la @SSC_CDMX que se encuentran… pic.twitter.com/RKTmKF7E0U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 31, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr