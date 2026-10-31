Charles Leclerc inicia el GP CDMX como el más veloz

El monegasco Charles Leclerc fue el amo y señor en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde consiguió el primer lugar en las Prácticas 1 y 2 del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 (F1), en las que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien vuelve a la pista de la capital del país después de dos años, culminó en la decimoctava posición.

El piloto de Ferrari, quien marcha quinto de la clasificación en la F1 2026, marcó el ritmo en el primer día de actividades de la carrera en la CDMX, en la que el italiano Kimi Antonelli se coronaría el domingo con solamente sumar dos puntos. El volante de Mercedes fue segundo en la primera sesión y cuarto en la segunda.

En las Prácticas 1, Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Haas, McLaren, Cadillac, Aston Martin, Williams y Audi realizaron cambios en sus pilotos y dejaron que los volantes de reserva tomaran el control del monoplaza para demostrar de lo que están hechos en una de las pistas más complicadas del serial.

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El Dato: De acuerdo con información de la organización del evento, 102 mil 122 personas se dieron cita al primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El peor momento de la primera sesión fue protagonizado por Carlos Sainz y Frederik Vesti, ya que el volante español se encontraba dando su vuelta cuando se encontró al piloto de Mercedes, en la curva 10. Vesti evitó que pasara y el intento de Williams se vio frustrado.

Los pilotos que recibieron la oportunidad de disputar la primera ronda de prácticas agradecieron a los ingenieros por este momento, y el que mejor lo aprovechó fue Frederik Vesti con su tercer lugar.

Checo Pérez generó suspenso al inicio del día al ausentarse del Fan Forum por un problema médico. Sin embargo, compitió sin inconvenientes en ambas prácticas, aunque ya no ofreció la conferencia de prensa que tenía programada tras el final de las actividades; el tapatío se resintió del estómago y la prioridad de Cadillac fue cuidarlo para lo que resta del fin de semana.

En la segunda sesión, el monegasco Charles Leclerc cometió un error en su primera vuelta con neumáticos blandos; caso contrario al del británico Lando Norris, quien encontró un mejor ritmo con ellos y se colocó como líder momentáneo.

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Por su parte, Liam Lawson y Max Verstappen, coequiperos en Red Bull, tuvieron un choque en su intento por rebasarse. La peor parte se la llevo Lawson, quien se vio en la necesidad de cambiar su alerón delantero.

Poco antes del mediodía de este sábado 31 de octubre, comenzará la tercera y última práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, cuya clasificación está programada para comenzar en punto de las 3 de la tarde.

La carrera se realizará este domingo 1 de noviembre a las 2:00 p.m. A Kimi Antonelli le bastará con terminar en la novena posición para conquistar su primer título del mundo en la Fórmula 1. Con apenas 20 años recién cumplidos, el nacido en la ciudad de Bolonia, Italia, se convertiría en el piloto más joven en coronarse, con lo que dejaría atrás al alemán Sebastián Vettel, quien fue monarca en 2010 con 23 años, cuatro meses y 11 días.

Una situación curiosa fue la que protagonizó un perro que fue bautizado como Furstappen, luego de que tomó por sorpresa la pista del circuito ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde emprendió una veloz corretiza durante cinco minutos y 38 segundos. El inesperado incidente ocurrió entre la primera y segunda sesión de prácticas, por lo que, por suerte, no ocasionó problemas con los monoplazas y ni con pilotos del serial.

Charles Leclerc inicia el GP CDMX como el más veloz ı Foto: Especial

Después del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, están programadas cuatro carreras más, en Sao Paulo, Brasil, en Las Vegas, EU, en Qatar y en Abu Dabi.