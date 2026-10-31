Dólar HOY 31 de octubre: ¿Cómo le fue al peso mexicano esta semana?

El peso mexicano cerró el viernes con una considerable depreciación frente al dólar, a pesar del optimismo por el crecimiento de la economía nacional reportado ese mismo día. Con esto, la moneda nacional suma ocho semanas de pérdidas frente a la divisa verde.

De acuerdo con la plataforma Investing.com, el dólar cerró ayer, viernes 30 de octubre, en 18.7895 pesos mexicanos.

Lo anterior es una leve apreciación de 0.41 por ciento con respecto al cierre del jueves (18.8675), pero una considerable depreciación de 0.64 por ciento frente al cierre de la semana pasada, el viernes 23 de octubre, que fue de 18.6700 pesos mexicanos.

Con estos valores, el peso mexicano se acerca progresivamente, nuevamente, a la barrera de las 19.00 unidades por dólar.

“El peso acumula 8 semanas consecutivas de depreciación frente al dólar. La última vez que el peso mexicano se depreció durante 8 semanas consecutivas fue entre el 5 de octubre y el 23 de noviembre del 2018, cuando se confirmó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, escribió la analista financiera Gabriela Siller Pagaza en X.

El peso acumula 8 semanas consecutivas de depreciación frente al dólar.



La última vez que el peso mexicano se depreció durante 8 semanas consecutivas fue entre el 5 de octubre y el 23 de noviembre del 2018, cuando se confirmó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 30, 2026

¿Por qué subió el dólar esta semana?

Conforme a lo previsto, el valor del dólar en pesos mexicanos estuvo influido por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés, así como el fortalecimiento de la economía del país norteamericano.

El miércoles, la Fed anunció su decisión de mantener la tasa de referencia entre 3.75 por ciento y 4.00 por ciento. No obstante, dos integrantes del Comité votaron a favor de elevar las tasas, lo que abre la puerta a un incremento en el futuro.

La posibilidad de un diferencial más estrecho entre las tasas de interés de México y Estados Unidos resta atractivo a las inversiones en moneda nacional, lo cual afecta al valor del peso.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

En tanto, esta semana se informó que el PIB de Estados Unidos creció 3.4 por ciento anualizado durante el tercer trimestre, por encima de las expectativas del mercado. Esto es relevante porque una economía estadounidense fuerte puede sostener las expectativas de tasas elevadas y favorecer al dólar.

Un crecimiento similar en México, reportado ayer por el Inegi, no tuvo un efecto similar en la moneda nacional.

Finalmente, esta semana será clave para la relación dólar - peso, pues el martes Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio término.

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