Pemex reduce deuda en 8 mil mdd

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda financiera en cerca de ocho mil millones de dólares respecto al cierre de 2025, con lo que el saldo se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares al término de septiembre de 2026, de acuerdo con los resultados correspondientes al tercer trimestre del año.

La empresa informó que el endeudamiento también presenta una disminución superior a 28 mil millones de dólares frente a los niveles registrados en 2018, mientras que el saldo con proveedores, incluidas sus empresas filiales, se redujo en 103 mil millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

En materia financiera, los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 487 mil millones de pesos durante el tercer trimestre, un crecimiento de 28.5 por ciento anual, mientras que la utilidad operativa alcanzó 98 mil millones de pesos, lo que representó una mejora superior a 110 mil millones frente al resultado del mismo periodo de 2025.

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Asimismo, el flujo operativo, medido mediante el EBITDA, se ubicó en 124 mil millones de pesos, mientras que el resultado neto presentó una mejora cercana a 50 mil millones de pesos en comparación anual.

En el ámbito operativo, el procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un millón 143 mil barriles diarios, un incremento de 13.8 por ciento respecto al tercer trimestre de 2025 y su mayor nivel desde 2014.Este comportamiento estuvo acompañado de un crecimiento de 15.9 por ciento en la producción de gasolinas y de 23.3 por ciento en diésel, mientras que las ventas nacionales conjuntas de ambos combustibles aumentaron 18 por ciento, hasta alcanzar su nivel más alto desde 2018.

Por otra parte, la producción total de hidrocarburos creció 2.6 por ciento anual y la extracción de gas natural superó los cinco mil millones de pies cúbicos diarios por primera vez desde 2023.