Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, el viernes 30 de octubre, y con ello usuarios se preguntan cuál será el futuro de sus hijos, quién los cuida y dónde se encuentran.

La incertidumbre creció porque la presentadora compartió en redes sociales momentos junto a sus hijos y en los últimos años tampoco ellos también han estado escondidos durante los cinco años que su madre ha estado prófuga de la justicia.

¿Cuántos hijos tienen Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?

Inés Gómez Mont tiene en total seis hijos. Cuatro de los menores nacieron durante su matrimonio con Javier Díaz, mientras que los dos más pequeños son hijos de Víctor Manuel Álvarez Puga.

La familia de la conductora también convivió con Mayito, hijo del empresario de una relación anterior, con Marycarmen López.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, en imagen de archivo ı Foto: Especial

¿Dónde están los hijos de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?

Los seis hijos de la conductora Inés Gómez Mont permanecían en Miami desde 2025, según usuarios de redes sociales. Todo indica que Víctor Manuel Álvarez Puga mantenía el cuidado de los menores, aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente las condiciones actuales en las que viven.

Sin embargo, el empresario y abogado actualmente enfrenta un procedimiento migratorio en territorio estadounidense. En septiembre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Miami por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por estar en situación migratoria irregular.

La pareja desapareció del ojo público en 2021 y desde entonces tampoco trascendieron detalles sobre el paradero de los niños. Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado cambios en la situación de los hijos luego de la detención de Inés Gómez Mont o si el padre de los cuatro hijos mayores de la conductora solicitará la custodia y serán traídos a México.

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